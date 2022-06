Prefeituras do interior concentram maioria das vagas em concursos

Prefeituras do interior concentram grande parte das vagas abertas em concursos no Estado, atualmente. Das 1.503 vagas oferecidas para ingresso imediato ou cadastro de reserva, 1.343 são para estes municípios. Apesar de não serem o maior foco na busca pelo serviço público, estes certames atraem muitos concurseiros interessados nas oportunidades ou que fazem as provas como treinamento.

Atualmente, muita gente já estuda na expectativa da abertura de concursos estaduais, como da Polícia Civil, Polícia Científica, Bombeiros, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Secretaria Estadual de Educação. Este último deve oferecer mais de 5 mil vagas para todo Estado. A coordenadora do Diferencial Ensino, Rúbia Correia, informa que muitos concurseiros aguardam editais federais, como da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Enquanto isso, estudam o conteúdo básico.

Veja abaixo a lista de concursos: