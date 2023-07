Processo seletivo do IBGE com 300 vagas para Goiás termina nesta quarta-feira

O prazo para inscrição no processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), termina nesta quarta-feira (19). São 300 vagas temporárias com salário de R$ 1.385,50 ou R$ 3,1 mil, de acordo com a função. Os candidatos podem se inscrever para duas funções diferentes, ambas exigem o ensino médio.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, acessando o link www.ibfc.org.br . A taxa de inscrição para o processo seletivo é de R$ 42,20. As funções divulgadas pelo IBGE são para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM), com 271 vagas em 20 cidades, e para Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), com 29 vagas em 7 cidades do Estado.

O cargo de APM, exige nível de escolaridade do ensino médio completo e tem remuneração de R$ 1.387,50. Já a função de SCQ, exige além do ensino médio completo, ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), provisória ou definitiva, o salário é de R$ 3,1 mil. Ambos os cargos têm auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º proporcional.

A prova para a função de SCQ está prevista para o dia 17 de stembro das 9h às 12h30 nos municípios onde são previstas vagas. Já a prova para a função de APM acontece no mesmo dia das 15h às 18h30 nos municípios onde são previstas vagas. Os aprovados terão carga de 40 horas semanais e duração de contrato de até um ano, podendo ser prorrogado com prazo total de três anos.

Outras informações sobre o concurso podem ser obtidas pelo link do Portal do IBGE.

Veja abaixo a lista de municípios de cada função :

Agente de Pesquisas e Mapeamento

Anápolis

Aparecida de Goiânia

Catalão

Ceres

Formosa

Goiânia

Goiás

Inhumas

Iporá

Itumbiara

Jaraguá

Jataí

Luziânia

Morrinhos

Pires do Rio

Porangatu

Posse

Quirinópolis

Rio Verde

Uruaçu

Supervisor de Coleta e Qualidade

Itumbiara

Pires do Rio

Posse

Quirinópolis

Aparecida de Goiânia

Luziânia

Goiânia