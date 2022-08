Processo seletivo para Rede Hemo abre vagas com salários até R$ 9 mil

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), gestor da Rede Estadual de Hemocentros (Rede Hemo), está com processo seletivo aberto para contratação imediata e formação de cadastro de reserva de profissionais para cargos de farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos, médicos hematologistas, recepcionistas e técnicos em enfermagem. Os salários são de R$ 1.423,78 a R$ 9.713,61.

As inscrições estão abertas de 15 a 17 de agosto, no site idtech.org.br, na menu 'Trabalhe Conosco'. No site, também está disponível o edital e demais informações do processo seletivo. As vagas também são para profissionais com defiência.

Os selecionados serão contratados em regime de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e terão benefícios de vale-alimentação no valor de R$ 28 para carga horária igual ou superior a oito horas diárias e R$ 14 para carga inferior a oito horas e superior a seis horas diárias; seguro de vida e, também, insalubridade para farmacêuticos, enfermeiros, médicos e técnicos em enfermagem.

O processo seletivo, conforme prevê o edital, se divide em duas etapas: prova on-line de conhecimentos gerais e específicos, avaliação curricular e entrevista por competências. Os resultados serão divulgados exclusivamente no site. Todo o cronograma pode ser acompanhado o edital.

Os profissionais irão atuar nas unidades de Catalão, Ceres, Jataí, Rio Verde, Formosa, Iporá, Porangatu e Quirinópolis.

Cancelamento

O departamento jurídico do Idtech ainda informou que o edital anterior, número 004/2022, foi cancelado por causa de um problema técnico pontual no sistema utilizado no Instituto, que inviabilizou a finalização do processo seletivo.