Procuradoria-Geral de Goiás abre seleção para estágio de pós-graduação

A Procuraria-Geral do Estado (PGE Goiás) está com inscrições abertas para seleção de estagiários em pós-graduação de Direito, com remuneração de R$ 3 mil. Ao todo, até 390 candidatos serão selecionados para formar um cadastro de reserva.

As inscrições são feitas de forma exclusiva pelo site da PGE Goiás, até o dia 19 de janeiro. Para efetivar a inscrição, cada candidato deverá levar 5kg de alimento não perecível no local da vaga pretendida. A doação não pode ser de sal ou açúcar.

As vagas são para 5 horas de trabalho diário e o valor divulgado da bolsa de estágio é de R$ 3 mil, mais auxílio-transporte de R$ 200.

Os postos serão preenchidos de acordo com a demanda e disponibilidade de orçamento da PGE. Os candidatos devem escolher uma das unidades onde pretendem a vaga. Elas estão localizadas em Goiânia, Brasília e Anápolis.

De acordo com o edital, 10% das vagas são destinadas para pessoas com deficiência (PCD's), que deverão comprovar a espécie e grau de deficiência por meio de laudo médico.