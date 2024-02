Programa de estágio reconhecido nacionalmente abre 16 vagas para estudantes de engenharia civil

O estágio é fundamental para o início da carreira profissional, uma vez que é o momento de aplicar na prática os conteúdos teóricos e colocar o pé no mercado de trabalho. A Opus Incorporadora abriu seu Programa de Estágio de 2024/1, com 16 vagas para estudantes de engenharia civil.

O programa, que só é aberto duas vezes por ano, foi campeão nacional pelo Prêmio IEL de Talentos - realizado pelo Instituto Evaldo Lodi. Cada ciclo completo do Programa de Estágio Opus tem duração de dois anos.

Os estagiários fazem uma trilha de desenvolvimento dentro da empresa, passando por vários departamentos para que tenham uma visão sistêmica do mercado de incorporação e de construção civil.

No decorrer do período, eles também desenvolvem projetos e treinam autonomia, liderança e trabalho em equipe. O valor da bolsa é de um salário mínimo, com direito a vale transporte. As inscrições podem ser feitas neste link.