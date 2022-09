Programa Mais Empregos oferece 4,3 mil vagas de trabalho com salário de até R$ 5 mil

O Programa Mais Empregos do Governo de Goiás oferece 4.323 vagas de trabalho para a região metropolitana de Goiânia. Os salários variam de R$ 1.200,00 a R$ 5.000,00 e para se candidatar basta ir até uma das unidades do Vapt-Vupt.

Entre as oportunidades que estão sendo oferecidas, 206 são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Trabalhadores com ou sem experiência podem concorrer. Algumas das vagas disponíveis são para atendente, auxiliar de limpeza, enfermeiro, estoquista, repositor de mercadorias e socorrista.

Para as vagas gerais, há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, analista financeiro (economista), assistente de vendas, atendente de telemarketing, auxiliar contábil, carpinteiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, cuidador de idosos, eletricista, frentista, gerente de produção, mecânico, motorista, recepcionista, vendedor, entre outros.

Quem se interessar deve comparecer a uma das unidades do Vapt-Vupt com atendimento do Sine. Não é preciso agendamento e o candidato deve levar documentos pessoais, comprovante de endereço, Carteira de Trabalho e currículo.

Veja abaixo algumas oportunidades do Mais Empregos para a Grande Goiânia:

Atendente de telemarketing – 400

Atendente de lojas – 225

Pedreiro – 119

Vendedor Interno – 119

Motorista de ônibus urbano – 106

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 89

Auxiliar de limpeza – 84

Consultor de vendas – 72

Repositor de Mercadorias – 68

Corretor de imóveis – 66

Servente de obras – 64

Frentista – 40

Açougueiro – 27

Assistente de vendas – 20

Ajudante de obras – 19

Encanador – 13

Eletricista – 10

Analista contábil – 4

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD):

Repositor de Mercadorias – 44

Auxiliar de limpeza – 40

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 20