Pronatec abre inscrições para cursos profissionalizantes EaD gratuitos

O governo de Goiás, em parceria com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), está com inscrições abertas para cursos técnicos na modalidade à distância (EaD), com aulas presenciais apenas ao final de cada curso que devem ocorrer na Escola do Futuro de Goiás José Luiz Bittencourt, no Bairro Floresta, em Goiânia.

São 253 vagas e, para se inscrever, basta acessar este link até sábado, 31 de agosto. A formação técnica é uma das chaves para impulsionar a carreira de jovens e adultos que desejam ingressar ou se destacar no mercado de trabalho.

Os interessados podem se inscrever para os cursos de Técnico em Administração (48 vagas), Técnico em Agronegócio (85 vagas), Técnico em Recursos Humanos (50 vagas) e Técnico em Segurança do Trabalho (70 vagas). As aulas à distância proporcionam flexibilidade para os alunos, permitindo que se adequem à sua rotina.

No final de cada curso, haverá um encontro presencial na Escola do Futuro de Goiás José Luiz Bittencourt, oportunidade para integração e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. O Pronatec é uma parceria entre os governos estadual e federal, com a missão de democratizar o acesso à educação técnica, visando a inserção socioprodutiva de jovens e trabalhadores, e contribuindo para a elevação da produtividade e competitividade em diversos setores da economia.