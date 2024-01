PwC Brasil abre inscrições para recrutamento de talentos com oportunidades em Goiânia

A PwC Brasil, empresa global de prestação de serviços profissionais, está com inscrições abertas para a seleção de uma nova geração de solvers para as áreas de Consultoria Tributária, Consultoria de Negócios e em Tecnologia.

O programa é aberto a estudantes universitários ou profissionais recém-formados e os interessados podem se candidatar, até 15 de fevereiro, no site da PwC Brasil. Há vagas para o escritório em Goiânia e em outras 13 cidades de oito estados.



O programa foi desenvolvido para preparar a nova geração de profissionais e é ideal para pessoas que buscam desenvolvimento contínuo e conhecimento de variadas áreas de negócios como tecnologia, energia, serviços financeiros, varejo e consumo, saúde, entre outros; além de trabalhar em equipes multiculturais e diversas em um ambiente de constante inovação.



Presente em 151 países, a PwC atua na prestação de serviços nas áreas de auditoria e asseguração, consultoria tributária, consultoria estratégica, consultoria de negócios e em tecnologia e assessoria em transações a clientes dos mais variados segmentos. No Brasil, está presente em 18 escritórios em todas as regiões brasileiras e possui uma comunidade de mais de 5 mil profissionais.



Pré-requisitos:

· Estudantes ou pessoas recém-formadas na graduação.

· Cursos de acordo com a necessidade de cada vaga.

· Inglês requerido de acordo a necessidade de cada vaga.

· Disponibilidade para trabalhar 8 horas por dia (40 horas semanais) - se não estiver cursando a universidade em período noturno, é necessário ter possibilidade de alterar o horário.

· Disponibilidade para se deslocar ao escritório e/ou clientes, conforme necessidade do negócio.

· Se estrangeiro, é necessário ter visto para trabalhar no Brasil.



Localidades das vagas:

· Goiás (Goiânia)

· Minas Gerais (Belo Horizonte)

· São Paulo (Barueri, Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos e São Paulo)

· Bahia (Salvador)

· Ceará (Fortaleza)

· Paraná (Curitiba e Maringá)

· Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

· Rio Grande do Sul (Porto Alegre)

· Santa Catarina (Florianópolis)



Benefícios:

· Tíquete alimentação e/ou Tíquete refeição

· Vale-transporte

· Assistência médica

· Reembolso de despesas odontológicas

· Seguro de vida

· Previdência privada

· Incentivo à educação

· GymPass

· PAP (Programa de Apoio Pessoal)