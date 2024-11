Rápido Araguaia abre mais de 70 vagas de emprego

A Rápido Araguaia, concessionária do transporte público coletivo de Goiânia e Rede Metropolitana, e integrante do Grupo Odilon Santos, está com 73 vagas de emprego abertas para diversas áreas. Os interessados podem enviar currículos ou esclarecer dúvidas pelo WhatsApp (62) 98523-0289. A contratação será imediata após processo seletivo.

As oportunidades estão distribuídas entre motoristas de ônibus, jovem aprendiz, eletricista e auxiliar de eletricista auto, auxiliar de mecânico, lanterneiro, auxiliar de planejamento (PCD), polidor, técnico em segurança do trabalho, controlador de tráfego, porteiro (PCD), borracheiro, assistente administrativo júnior e lavador de peças.

São 50 vagas destinadas à ocupação de motorista do transporte coletivo. A atuação será em diversas regiões atendidas pela RMTC e se divide em duas categorias: urbano e semiurbano.

As demais vagas estão distribuídas em jovem aprendiz, eletricista e auxiliar de eletricista auto, auxiliar de mecânico, lanterneiro, auxiliar de planejamento (PCD), polidor, técnico em segurança do trabalho, controlador de tráfego, porteiro (PCD), borracheiro, assistente administrativo júnior e lavador de peças. Os salários variam de R$ 663,39 a R$ 3.887,47.

A empresa oferece diversos benefícios, como vale-alimentação; cartão passe-livre funcional; plano de saúde Hapvida; plano odontológico Hapvida ou Uniodonto; Gympass (parceria com academias); Medipreço (parceria com farmácias); Zenklub (bem-estar); Onze (previdência privada); convênios com universidades (universidade corporativa); seguro de vida. A lotação é para as três garagens da Rápido Araguaia em Goiânia, Jardim Presidente (Oeste), Jardim Santo Antônio (Sul) e Chácara Mansões Rosa (Noroeste).