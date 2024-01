Rápido Araguaia oferece mais de 35 vagas para início imediato em Goiânia

A Rápido Araguaia, concessionária do transporte público coletivo da RMTC da Grande Goiânia e integrante do Grupo Odilon Santos, está com mais de 39 oportunidades de trabalho para a capital. Para motoristas de ônibus, são 30 postos de trabalho disponíveis para 4 horas diários de trabalho.

Também são ofertadas vagas para eletricista, assistente de endomarketing, lanterneiro e auxiliar de borracharia. Todas as vagas são para contratação imediata após processo seletivo. Interessados podem enviar currículos e esclarecer dúvidas pelo WhatsApp (62) 98523-0289.

Confira as vagas disponíveis:

Motorista (turno vespertino): 30 vagas

. Atividades: dirigir o veículo de modo a proporcionar maior conforto, segurança e cortesia aos passageiros; prestar informações ao ser solicitado, sendo cortês, respeitoso e educado com o cliente;

. Requisitos: CNH categoria "D" e Inclusão de Exerce Atividade Remunerada (EAR), não é necessária experiência;

. Salário: R$ 1.608,70 + benefícios (vale-alimentação R$ 566,50; venda a bordo: R$ 129,96; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; descontos em universidades; Zenklub: Uniodonto; Hapvida; Pilla; WeCare; Onze; U.GOS);

. Local de trabalho: garagem Oeste (Jardim Presidente); garagem Sul (Jardim Santo Antônio); garagem Noroeste (Setor Mansões Rosas de Ouro);

. Horário: escala 6x1, disponibilidade das 14 às 23h, sendo apenas 4hrs por dia trabalhado.

Auxiliar de escritório (exclusiva para PcD): 05 vagas

. Atividades: rotina administrativa, atualização de planilhas, atendimento telefônico, atendimento aos colaboradores presenciais;

. Requisitos: ensino médio completo, laudo médico e informática básica;

. Salário: R$ 1.451,11 + benefícios (vale-alimentação R$ 997,05; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; descontos em universidades; Zenklub: Uniodonto; Hapvida; Pilla; WeCare; Onze; U.GOS);

. Local de trabalho:

- 4 vagas para a garagem Oeste (Jardim Presidente)

- 1 vaga para a garagem Sul (Jardim Santo Antônio)

. Horário: segunda a sexta-feira, das 08 às 16h20.

Eletricista de auto: 01 vaga

. Atividades: planejar serviços de instalação e manutenção eletroeletrônicos em veículos, elaborar layout e esquemas, interpretar e corrigir esquemas, conectar cabos aos equipamentos e acessórios e testar o funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas para operação;

. Requisitos: ensino médio completo, vivência com veículos pesados;

. Salário: R$ 3.616,26 + benefícios (vale-alimentação R$ 997,05; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; descontos em universidades; Zenklub: Uniodonto; Hapvida; Pilla; WeCare; Onze; U.GOS);

. Local de trabalho: 1 vaga para a garagem Oeste

. Horário: regime de escala 6x1, das 08 às 16h20

Assistente de Endomarketing: 01 vaga

. Atividades: criações de artes, apresentações e materiais gráficos, execução de planos de ações e planejamentos, negociação com fornecedores, organização de eventos, realização de campanhas de endomarketing, atualizar canais internos e externos, apoiar nos processos e projetos de comunicação e engajamento do grupo.

. Requisitos: Graduação ou cursando (desejável) Publicidade e Propaganda ou Marketing; informática: Adobe Ilustrator (intermediário) e Pacote Office (intermediário); Canva Pro (intermediário); e ChatGPT (intermediário);

. Salário: R$ 2.130,00 + benefícios (Cartão Swile de R$ 350,00; Cartão passe-livre funcional; Plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; descontos em universidades; Zenklub: Uniodonto; Hapvida; Pilla; WeCare; Onze; U.GOS);

. Local: híbrido, de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h;

Lanterneiro: 01 vaga



. Atividade: analisar o veículo a ser reparado; preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura, confeccionar peças simples para pequenos reparos;

. Requisitos: ensino médio, completo; e experiência com lanternagem de veículos pesados;

. Salário: 2.531,40 + benefícios (vale-alimentação R$ 997,05; cartão passe-livre funcional; Plano de Saúde e Odontológico; Totalpass; Medipreço; descontos em universidades; Zenklub: Uniodonto; Hapvida; Pilla; WeCare; Onze; U.GOS);

. Local de trabalho: R. Pres. Juscelino Kubitscheck, 260 - Jardim Pres., Goiânia - GO, 74353-250

. Horário: das 08 às 16h20, escala 6x1, sendo uma folga semanal

Auxiliar de borracharia: 01 vaga



. Atividades: preparação de ferramentas e materiais, inspeção, manutenção preventiva e calibração de pneus, o registro preciso dos serviços prestados, a assistência direta ao borracheiro principal, manutenção e organização do espaço de trabalho e o manuseio adequado de equipamentos de borracharia.

. Requisitos: ensino médio completo e vivência com borracharia será um diferencial;

. Salário: R$ 1.320,00 + benefícios (vale-alimentação R$ 997,05; Cartão passe-livre funcional; Plano de Saúde e Odontológico; Totalpass; Medipreço; descontos em universidades; Zenklub: Uniodonto; Hapvida; Pilla; WeCare; Onze; U.GOS).

. Horário: 19h00 às 02:40, sendo escala 6x1, com uma folga semanal

. Local: Av. A, 490 - Jardim Santo Antônio, Goiânia - GO, 74853-010