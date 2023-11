Rápido Araguaia oferece mais de 40 oportunidades de trabalho

A Rápido Araguaia, concessionária do transporte público coletivo da RMTC da Grande Goiânia e integrante do Grupo Odilon Santos, está com mais de 40 oportunidades de trabalho para a capital. Para motoristas de ônibus com carga horária de 25 horas, são 35 postos disponíveis para o período vespertino, sem exigência de experiência.



Também são ofertadas três vagas para auxiliar de escritório, exclusivas para pessoas com deficiências (PcD), além de postos para eletricista e lanterneiro. Interessados podem enviar currículos e esclarecer dúvidas pelo WhatsApp (62) 98523-0289.

Confira as vagas disponíveis:

• Motorista: 35 vagas

. Atividades: dirigir o veículo de modo a proporcionar maior conforto, segurança e cortesia aos passageiros; prestar informações ao ser solicitado, sendo cortês, respeitoso e educado com o cliente

. Requisitos: CNH categoria "D" e Inclusão de Exerce Atividade Remunerada (EAR); não é necessária experiência

. Salário: R$ 1.586,96 + benefícios (vale-alimentação R$ 558,84; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; IPOG; Zenklub: Uniodonto; Hapvida; Pilla; WeCare; Onze; U.GOS)

. Local de trabalho: garagem Oeste (Jardim Presidente); garagem Sul (Jardim Santo Antônio); garagem Noroeste (Setor Mansões Rosas de Ouro)

. Horário: Escala 6x1, disponibilidade das 14 às 22 horas, sendo apenas 4 horas por dia trabalhado.



• Auxiliar de Escritório: 03 vagas (exclusivas para PcD)

. Atividades: rotina administrativas, atualização de planilhas, atendimento telefônico, atendimento aos colaboradores presenciais

. Requisitos: ensino médio completo; laudo médico e informática básica

. Salário: R$ 1.431,50 + benefícios (vale-alimentação R$ 983,57; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; IPOG; Zenklub: Uniodonto; Hapvida; Pilla; WeCare; Onze; U.GOS)

. Local de trabalho:

1 vaga para a garagem Oeste (Jardim Presidente)

1 vaga para a garagem Sul (Jardim Santo Antônio)

1 vaga teletrabalho

. Horário: segunda a sexta-feira, das 08 às 16h20



• Eletricista de Auto: 01 vaga

Atividades: planejar serviços de instalação e manutenção eletroeletrônicos em veículos, elaborar layouts e esquemas, interpretar e corrigir esquemas, conectar cabos aos equipamentos e acessórios e testar o funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas para operação

. Requisitos: ensino médio completo e vivência com veículos pesados

. Salário: R$ 3.616,26 + benefícios (vale-alimentação R$ 997,05 cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; IPOG; Zenklub: Uniodonto; Hapvida; Pilla; WeCare; Onze; U.GOS)

. Local de trabalho: garagem Oeste (Jardim Presidente)

. Horário: regime de escala 6x1, das 23 às 06 horas

• Lanterneiro: 01 vaga

. Atividades: analisar o veículo a ser reparado; preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura e confeccionar peças simples para pequenos reparos

. Requisitos: ensino médio completo e vivência com veículos pesados

. Salário: R$ 2.531,40 + benefícios (vale-alimentação R$ 997,05 cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; IPOG; Zenklub: Uniodonto; Hapvida; Pilla; WeCare; Onze; U.GOS)

. Local de trabalho: garagem Oeste (Jardim Presidente)

Horário: regime de escala 6x1, das 08 às 16h20



• Auxiliar de Eletricista de Auto: 01 vaga

. Atividade: auxiliar na revisão periódica de veículos, fazer levantamento do ambiente de trabalho e ferramentas, auxiliar na execução de planos de manutenção, analisar ordens de serviço e oferecer serviços adicionais

. Requisitos: ensino médio completo

. Salário: R$ 1.656,82 + benefícios (vale-alimentação R$ 997,05 cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; IPOG; Zenklub: Uniodonto; Hapvida; Pilla; WeCare; Onze; U.GOS)

. Local de trabalho: garagem Oeste (Jardim Presidente)

. Horário: regime de escala 6x1, das 08 às 16h20