Rápido Araguaia realiza neste sábado evento para preencher 66 vagas

A Rápido Araguaia, uma das concessionárias do transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana, realiza neste sábado, dia 18, das 8 às 17 horas, no Jardim Presidente, em Goiânia, o ‘Dia D de Contratação.’ São 66 vagas em diversas áreas para contratação imediata, entre motorista de ônibus para carga horária de 25 horas, mecânico, lanterneiro e oportunidades para área administrativa e portaria, especialmente para pessoas com deficiências (PcD).



Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão plano de saúde, vale alimentação e incentivos à educação financeira e à saúde mental, além de crescimento profissional. As vagas são destinadas para profissionais com ou sem experiência, para início imediato.



Confira as vagas disponíveis:

• 30 vagas - Motorista de ônibus coletivo 25 horas

• 4 vagas - Mecânico Veículos Pesados

• 2 vagas - Lanterneiro Veículos Pesados

• 30 vagas PCD – Administrativas e Porteiro



Interessados podem levar o currículo e documentos pessoais na garagem da empresa, localizada na rua Presidente Juscelino Kubitscheck, 260, Jardim Presidente, em Goiânia. Para candidatos às vagas de motorista, é preciso levar a pontuação da CNH e o exame toxicológico da CNH digital.



Serviço: Rápido Araguaia promove Dia D – Seleção de Talentos

Data e horário: 18/5, das 8 às 17 horas

Local: R. Presidente Juscelino Kubitscheck, 260 - Jardim Presidente, Goiânia - GO

O que levar: currículo e documentos pessoais. Para candidatos às vagas de motorista, é preciso levar a pontuação da CNH e o exame toxicológico da CNH digital