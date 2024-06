Rede de construção tem vagas para vários cargos

A rede de materiais para construção Irmão Soares acaba de abrir novas frentes de trabalho em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade. Na capital, as oportunidades são para os cargos de ajudante de carga e descarga (5), operador de caixa (3), vendedor (5), assistente de departamento pessoal (2), auxiliar de serviços gerais (4), auxiliar de compras (4) e auxiliar de loja (2).

Em Aparecida de Goiânia, as frentes são para ajudante de carga e descarga (1), operador de caixa (1), vendedor (2), auxiliar de serviços gerais (1) e auxiliar de loja (1). Já em Trindade, as vagas são para as frentes de operador de caixa (1), vendedor (2), auxiliar de serviços gerais (1) e auxiliar de loja (1).

Em Senador Canedo também há chances para vendedor (2). Ao todo, são 38 vagas abertas. Os interessados devem enviar o currículo através do WhatsApp 62 99608-0582 ou no e-mail vagas@irmaossoares.com.br, com a vaga e cidade no assunto.