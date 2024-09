Rede de Farmácias Nissei abre 250 novas vagas de emprego em Goiás e no DF

Sétima maior rede de farmácias do Brasil, segundo levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), a Nissei chega ao Centro-Oeste com a inauguração de 25 lojas em Goiás e 4 Distrito Federal.

As unidades são antigos pontos da Drogaria Santa Marta, adquiridos pela Nissei em agosto por R$ 30,1 milhões, através de UPI - conceito utilizado no processo de leilão de empresas em recuperação judicial no Brasil, no qual se adquire um determinado número de lojas (pontos) de uma rede, sem as dívidas.

Fundada no Paraná na década de 1980, a Nissei também opera em São Paulo e Santa Catarina, somando mais de 430 unidades na rede. Com a abertura das novas lojas, a Nissei oferta 250 vagas de emprego e grande parte já para início no mês de outubro.

As oportunidades são em Goiás nos seguintes municípios: Goiânia, Anápolis, Trindade, Quirinópolis, Senador Canedo, Santa Helena de Goiás, Caldas Novas e Mineiros, além de Brasília-DF.

As vagas disponíveis são para as áreas: Assistentes de Loja I e II, Analistas de Loja e Auxiliar de Serviços Gerais. O processo seletivo inicia dia 23 de setembro e a candidatura é neste site.

A empresa oferece assistência médica, auxílio desenvolvimento, plano de carreira, programa de treinamentos, seguro de vida, salário compatível com o mercado, vale refeição e vale transporte.

“Somos uma rede consolidada, com 38 anos de história no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, somando mais de 430 lojas. Estamos muito felizes com a oportunidade de expandir para o Centro-Oeste, uma região muito importante na economia do nosso país. Além disso, queremos levar aos moradores de Goiás e do Distrito Federal o atendimento qualificado, que é a marca registrada da Nissei e o nosso conceito de drugstore. Por isso, o nosso slogan diz ‘mais que farmácia’, e temos orgulho de prestar um atendimento completo que nos diferencia Brasil a fora”, afirma o CEO da Nissei, Alexandre Maeoka.

As lojas, foram completamente remodeladas e receberam um investimento de 25 milhões de reais para atingir o padrão de excelência da Nissei. Elas começam a ser inauguradas em 1º de outubro.

Nas farmácias, os clientes vão encontrar o tradicional conceito de drugstore da rede, com uma linha completa de medicamentos, produtos de higiene, beleza, perfumaria e um amplo portfólio de mercearia. São mais de 18 mil itens disponíveis. A conveniência responde por uma fatia que varia de 9% a 12% das vendas da rede, montante significativo em comparação à concorrência.

Farmaclin

Os serviços oferecidos pelo Farmaclin são classificados em três níveis: básico, intermediário e avançado. Todos as farmácias da Nissei oferecem serviços básicos, como aferição de pressão e aplicação de injetáveis; as lojas com serviços intermediários realizam, adicionalmente, a colocação de brincos e testes de glicemia; e as unidades com serviços avançados incluem análises clínicas e imunizações.

A Nissei conta com farmacêuticos clínicos especializados que realizam atendimento individualizado e oferecem aos clientes orientações e acompanhamentos em diversas áreas, como calendário de vacinas, exames preventivos, acompanhamento e controle de doenças, entre outros pontos.

A rede ainda oferta serviços de compre e retire, e-commerce e com o Club de Vantagens, no qual os clientes cadastrados têm acesso a descontos exclusivos.

Aquisições estratégicas

A compra das unidades da Drogaria Santa Marta foi a terceira aquisição da Nissei desde 2022. Há dois anos, a rede paranaense adquiriu a conterrânea Merco Soluções em Saúde, referência na distribuição de medicamentos de alta complexidade, nutrição e vacinas para os canais público e privado, estratégia que foi ao encontro do objetivo da Nissei de ser reconhecida como um hub de saúde.

Já em 2023, venceu o leilão para a aquisição de 36 pontos de venda da Poupafarma, porta de entrada da Nissei na baixada santista e na capital paulista. Essas lojas foram colocadas em operação 90 dias após a finalização do certame, que hoje soma mais de 100 lojas no estado de São Paulo, onde opera desde 2015.

A Nissei também possui seis marcas próprias, que somam mais de 100 produtos: Aishy (cuidados com a pele), Fresha (higiene íntima), Cuidmais (produtos para mães e bebês), VIDUP (polivitamínicos e suplementos), Uni Buni Tê (acessórios de beleza, cutelaria e banho) e Goood+ (snacks).

No Paraná, a rede detém a liderança do setor farmacêutico, com participação de mercado de 18%. Em São Paulo, o market share é de 6%. Por fim, em Santa Catarina, a participação é de 4% no segmento.