Rede de hotéis abre 300 vagas de emprego temporárias; veja como participar da seleção

A rede de hotéis Wan Group abriu processo seletivo para mais de 300 vagas temporárias em Caldas Novas, na região Sul do Estado. Ao todo, são 306 vagas para 12 cargos diferentes, que terão atuação no município. Os salários variam entre R$ 1,3 mil até R$ 2,5 mil. As inscrições podem ser feitas de forma presencial ou pela internet.

As incrições vão até dia 15 de dezembro. Os interessados podem encaminhar o currículo via e-mail para: recrutamento@grupoprive.com.br ou recrutamento@wam.group, além de realizar o cadastro pelo site da empresa. O candidato deve informar qual a área de interesse e disponibilidade de horário.

Os candidatos que optarem por se inscrever de forma presencial devem comparecer no Rua do Turismo, 440 – Privê das Caldas – Centro, Casa Branca. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 17h. Mais informações estão disponíveis no site da empresa.

Confira os cargos com vagas disponíveis:

Atendente

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Serviços Gerais

Camareira

Churrasqueiro

Cozinheiro

Garçom

Mensageiro

Monitor de Lazer e Entretenimento

Padeiro

Piscineiro

Porteiro