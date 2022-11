Rede de supermercados realiza feirão de emprego

A segunda edição do Grande Feirão de Empregos Bretas será realizada nesta terça-feira (22) no estacionamento da loja Anhanguera, das 8 às 16 horas. A loja Anhanguera do Bretas está localizada à Rua 4, no Setor Central. É importante que o candidato interessado leve seu currículo atualizado.



Ao todo, são oferecidas 248 vagas operacionais, para diversos cargos, mas em destaque estão: Operador de Supermercado e Fiscal de Prevenção. As oportunidades são para Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.



O feirão é a chance tanto para jovens sem experiência entrar no mercado de trabalho quanto para pessoas com mais de 50 anos, pois exigido apenas dedicação, comprometimento e vontade de aprender. Além do salário, o profissional terá plano de saúde e o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR).





Serviço: Grande Feirão de Empregos Bretas

Data: 22 de novembro (terça-feira)

Horário: 8 às 16 horas

Local: estacionamento da loja Anhanguera (Rua 04, Setor central, Goiânia)