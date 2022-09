RedeMob Consórcio abre 6 vagas para manutencionista temporário

O RedeMob Consórcio, responsável pela gestão operacional do transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana, abre seis vagas para o cargo de manutencionista temporário. Os profissionais selecionados começarão a trabalhar em outubro, com previsão de duração de seis meses. O prazo para participar do processo seletivo vai até quinta-feira, dia 22 de setembro.

O salário é de 2.443,69, com direito a vale alimentação no valor de R$ 898,24. Os contratados irão atuar de segunda a sábado, das 08 às 17h20. Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo, possuir CNH categoria AB e, desejável, ter os cursos da Norma Regulamentadora (NR) 10 e da NR 35.

Entre as funções que serão desempenhadas pela vaga está realizar pequenas construções; reforma em alvenaria e gradis; reparos hidráulicos e elétricos; manutenção em ar-condicionado, montagem de andaimes e trabalho em altura, fazendo uso de máquinas, equipamentos, ferramentas e materiais apropriados, sempre atentos à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, visando preservar o patrimônio predial do RedeMob Consórcio.

Interessados podem encaminhar currículos para WhatsApp: (62) 9 8593-6205 ou para o e-mail: vagas@redemobconsorcio.com.br