RedeMob Consórcio abre vagas para atuação nos terminais na Grande Goiânia

O RedeMob Consórcio está com oportunidades abertas para várias funções em seu quadro, com atuação nos terminais da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos da Grande Goiânia (RMTC). Todas as vagas também são válidas para pessoas com deficiência (PcD).

As oportunidades são para auxiliar de comunicação visual, serviços gerais, manutencionista, pintor, jardineiro, atendente de terminal (organizado) e zelador.

Interessados devem enviar currículos para o e-mail vagas@redemobconsorcio.com.br ou entregar pessoalmente na sede do RedeMob Consórcio, localizado na Avenida Independência, nº 4533, no Centro de Goiânia.

Para todas as funções são oferecidos salário fixo compatível, vale alimentação, vale transporte e plano de saúde.

Confira abaixo os detalhes e pré-requisitos para cada função:

Assistente de Comunicação Visual

. Requisitos: CNH A; ensino médio completo; e experiência com Comunicação Visual (fachadas, letras caixa, adesivos, impressão digital, placas de sinalização).

. Benefícios: Salário + vale-alimentação R$ 983,00.

Auxiliar de Serviços Gerais

. Requisitos: alfabetizado; necessário experiência na função; e disponibilidade de horário.

Atendente de Terminal (Organizador)

. Requisitos: ensino médio completo; desejável experiência na função; e disponibilidade de horário.

Jardineiro

. Requisitos: ensino fundamental completo; e necessário experiência na função;

Manutencionista

. Requisitos: ensino médio completo; experiência na função; CNH A/B; e desejável NR 10 e NR 35.

Pintor

. Requisitos: ensino médio completo; experiência na função; e CNH: A/B.

Zelador

. Requisitos: ensino médio completo e experiência na função.