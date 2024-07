RedeMob Consórcio está com 110 oportunidades de emprego abertas

O RedeMob Consórcio, unidade organizacional que integra todas as concessionárias da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos de Goiânia (RMTC), está com 110 vagas de emprego abertas. As oportunidades contemplam, dentre outras lotações, o projeto de implantação do BRT Norte-Sul.



As inscrições devem ser realizadas por meio do site e também estão disponíveis para Pessoas Com Deficiência (PCD). O RedeMob Consórcio oferece diversos benefícios como vale alimentação, cartão funcional (vale transporte) e plano de saúde.



Vagas abertas

Assistente de Atendimento

Assistente de Merchandising

Assistente de Segurança de Transportes

Atendente de Estação

Atendente de Terminal

Auxiliar de Serviços Gerais

Controlador de Operação

Engenheiro Civil

Estagiário

Jardineiro

Jovem Aprendiz

Manutencionista

Pesquisador