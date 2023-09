Restaurante faz processo seletivo para vagas de emprego em Goiânia

O restaurante Outback Steakhouse do Flamboyant Shopping Center abriu processo seletivo para o preenchimento de 16 vagas de emprego em Goiânia. Há oportunidade para os cargos de recepcionista, auxiliar de cozinha, atendente de mesa, operador de delivery e auxiliar de limpeza.

O processo seletivo ocorre na próxima segunda-feira, dia 02 de outubro, das 13h às 16h, na própria unidade, das 13h às 16h, situada na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 3300, no Jardim Goiás.

Os(as) interessados(as) podem se inscrever pelo site https://outback.gupy.io/. Os(as) candidatos(as) devem ter mais de 18 anos e possuir ensino médio/técnico completo, além de ter disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. A marca procura pessoas dedicadas, com perfil dinâmico e vontade de crescer. Não é necessário ter experiência na área.

O Outback oferece remuneração compatível com a área de trabalho e benefícios, como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica. Durante o processo seletivo, os(as) candidatos(as) passam por inscrição online, dinâmica em grupo e entrevistas. Os(as) funcionários(as) selecionados após essas etapas passam por um treinamento no restaurante.