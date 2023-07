Rio Verde abre inscrições para concurso com mais de 300 vagas e salários de R$ 3 mil

A prefeitura de Rio Verde, no sudoeste do estado, abriu na segunda-feira (10), as inscrições para o concurso público municipal. São 302 vagas para cargos em áreas administrativas e operacionais de nível fundamental, médio e superior com salários de R$ 1.419,37 à R$ 3.098,38 mil. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site da UniRV.

O valor da inscrição vai variar de acordo o nível da vaga escolhida pelo candidato. Para as oportunidades de nível fundamental o valor é de R$ 110, para o nível Médio é de R$ 150 e nível superior de R$ 210. De acordo com o edital, membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea podem requerer isenção da taxa, seguindo as normas do edital.

De acordo com o edital do concurso, as inscrições vão até o dia 8 de agosto. Durante os dias 17 a 27 de julho, a Universidade de Rio Verde (UniRV), vai disponibilizar computadores das 13h às 17h, para realização de inscrições.

Pessoas com Deficiência (PCD’s) podem fazer a inscrição normalmente, desde que a vaga pretendida esteja de acordo com a deficiência. Diz o documento.

As provas objetivas não tiveram data de aplicação divulgada, mas será realizada na cidade de Rio Verde, no Campus Universitário Fazenda Fontes do Saber, da UniRV, no Setor Universitário. Em alguns cargos as vagas são para trabalhar nas cidades de Lagoa do Bauzinho, Ouroana e Riverlândia, elas podem ser conferidas no edital.

Os cargos informados e o número de vagas são:

Almoxarife - 7

Analista Administrativo - 25

Atendente Plantonista - 35

Auxiliar Administrativo - 156

Auxiliar de Copa e Cozinha - 38

Auxiliar de Farmácia II - 3

Lavadeira(o) / Passadeira(o) - 11

Monitor de Transporte Escolar - 7

Motorista de Veículos Leves - 10

Orientador Social - 10