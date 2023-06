Rio Verde anuncia concurso público com mais de 300 vagas e salários de até R$ 3 mil

A Prefeitura de Rio Verde divulgou edital para concurso público com 302 vagas para diversos cargos. Os salários vão de R$ 1,4 mil a R$ 3 mil, conforme a escolaridade. Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. As inscrições serão abertas no dia 10 de julho.

As vagas são para almoxarife, analista administrativo, atendente plantonista, auxiliar administrativo, auxiliar de copa e cozinha, auxiliar de farmácia, lavadeira/passadeira, monitor de transporte escolar, motorista de veículos leves e orientador social.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico da Universidade de Rio Verde – UniRV no período entre 10 de julho e 8 de agosto. Para ensino fundamental, elas custam R$ 110; para nível médio/técnico, R$ 150; e para ensino superior R$ 210. As provas serão realizadas no dia 1º de outubro.