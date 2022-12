Saneago abre processo seletivo com salário de R$ 9 mil

A Saneago abriu um processo seletivo para contratação de analistas temporários com salário de R$ 9 mil. São cinco vagas para trabalhar em Goiânia com carga horária de 40h por semana. Além disso, os candidatos aprovados devem ter disponibilidade para viajar.

As inscrições são gratuitas e os interessados devem enviar o currículo e a documentação exigida para o e-mail pss2022@saneago.com.br, entre o dia 3 janeiro de 2023 até o dia 9 do mesmo mês.

O cargo oferecido é para Analista de Avaliação e/ou Alienação Patrimonial Imobiliária com exigência de curso superior em qualquer área de atuação. O prazo de contratação é de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

As fases do processo seletivo são de avaliação do currículo e entrevista. Segundo o edital, os candidatos com experiência na área terão vantagem na pontuação. Leia o edital na íntegra!