Sebrae Goiás abre vaga para analista regional com salário de R$ 7,5 mil

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás (Sebrae) abriu um processo seletivo com duas vagas para analista regional com salário de R$ 7,5 mil. Uma vaga é para trabalhar em Goianésia, na região central do estado. Já a outra, é em Porangatu, no norte goiano.

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site do Instituto Verbena até o dia 14 de junho de 2023. Podem se inscrever candidatos que possuam ensino superior completo em qualquer área de conhecimento, com diploma reconhecido pelo MEC.

A contratação é por prazo indeterminado conforme as normas da Consolidação das Leis Trabalhistas ( CLT), com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Além do salário, o Sebrae Goiás oferece plano de saúde, previdência privada complementar, seguro de vida em grupo, auxílio-alimentação e/ou refeição, plano odontológico; auxílio babá, creche e educação, vale-transporte.