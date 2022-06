Sebrae seleciona candidatos para 48 bolsas de R$ 5 mil em Aparecida de Goiânia

O Sebrae seleciona candidatos para atuarem como agentes de inovação com bolsas de R$ 5 mil em Aparecida de Goiânia. São 48 vagas, sendo que 12 são para início imediato e 36 para cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas pelo site até o dia 4 de julho.

Esses agentes de inovação deverão executar ações com objetivo de aumentar a produtividade das micro e pequenas empresas usando ferramentas e metodologias inovadoras por meio de atividades de extensão tecnológica. A intenção é promover a inovação entre pequenos negócios tradicionais e empresas capazes de solucionar gargalos tecnológicos.

As bolsas de R$ 5 mil mensais podem durar até 23 meses, com atuação em campo. Durante o período de vigência do projeto, o desempenho dos bolsistas será por instrumentos de acompanhamento e avaliação de resultados. Para participar da seleção, os candidatos deverão passar por análise de currículo e documentos, avaliação de conhecimentos e de habilidades.

Obrigações

Essas pessoas selecionadas deverão atender as empresas presencialmente para propor melhorias na operacionalidade do empreendimento. O edital ainda prevê que o candidato, obrigatoriamente, deve ter formação acadêmica completa e finalizada, em qualquer área do conhecimento, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Também é necessário ter experiência como profissional de nível superior de pelo menos seis meses em gestão, empreendedorismo, inovação, pequenos negócios ou outra área de atuação empresarial ou institucional. Também é necessário ter disponibilidade para realizar visitas técnicas presenciais às empresas e estar adimplente junto ao Sebrae.