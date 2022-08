Secretaria de Finanças abre seleção para 63 vagas de estágio; confira

A Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) da Prefeitura de Goiânia abriu 63 vagas de estágio que contemplam estudantes de 9 cursos. As oportunidades têm contrato de um ano e remuneração de R$ 900, além de auxilio transporte no valor de R$ 190.

Os cursos que fazem parte da grade para os estágios são: Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Engenharia da Computação, Jornalismo, Letras, Técnico em Agrimensura ou Edificações.

Para concorrer à uma das vagas no processo seletivo, é preciso estar cursando o ensino superior a partir do 2º período, ou 4º período em casos específicos. Os interessados podem procurar o Centro de Integração Empresa/Escola (CIEE), que fica na Rua3, N° 1245, quadra 81, lote 12, Setor Central.

"São pessoas repletas de novas ideias, proativas e capazes de oxigenar o ambiente de trabalho”, disse Vinícius Henrique Alves, titular da Sefin sobre os estudantes.



Confira as oportunidades de estágio

Assessoria de Comunicação - 2 vagas

Secretaria Geral - 2 vagas

Gerência de Apoio Administrativo - 2 vagas

Gerência de Compras e Suprimentos – 1 vaga

Superintendência de Inteligência e Cobrança – 1 vaga

Diretoria de Inteligência - 1 vaga

Assessoria de Tecnologia da Informação – 2 vagas

Assessoria de Tecnologia da Informação – 1 vaga

Dircda - Cobrança e Dívida Ativa - 1 vaga

Dircda - Cobrança e Dívida Ativa – 1 vaga

Gerência de Vistoria Fiscal – 10 vagas

Diretoria de Cadastro – 1 vaga

Gerência de Cadastro Mobiliário – 4 vagas

Gerência de Cadastro Imobiliário – 3 vagas

Gerência de Fiscalização do ISS – 1 vaga

Gerência de Notificações e Atendimento – 1 vaga

Gerência de Lançamento do IPTU/ITU – 4 vagas

Gerência de Lançamento do ISTI – 4 vagas

Gerência Simples Nacional – 1 vaga

Superintendência Central de Contabilidade – 5 vagas

Conselho Tributário Fiscal – 1 vaga

Conselho Tributário Fiscal – Diretoria do Contencioso – Gerência de Controle Tributário – 2 vagas

Superintendência de Planejamento, Orçamento e Tesouro – 1 vagas

Superintendência de Planejamento, Orçamento e Tesouro – 3 vagas

Superintendência de Planejamento, Orçamento e Tesouro – 3 vagas

Diretoria do Tesouro Municipal – 1 vaga

Gerência do Controle Do Fluxo Financeiro – 1 vaga

Gerência de Execução Financeira – 1 vaga

Gerência de Arrecadação – 1 vaga

Gerência de Controle Da Dívida – 1 vaga