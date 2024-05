Senac Goiás abre inscrições para mais uma edição do reality de moda

As inscrições para o processo seletivo da 2ª edição do Senac Fashion School começaram nesta segunda-feira (13). O edital estabelece os procedimentos e informações necessárias para preenchimento das vagas para o curso de Planejamento e Criação de Coleção de Moda, que compõe o Programa Senac de Gratuidade.

Serão oferecidas um total de 20 vagas. As inscrições podem ser feitas através do site do Senac e vão até dia 26 de maio. A relação dos candidatos aprovados para a matrícula será divulgada em 29 de maio, pelo site.

A matrícula deverá ser efetuada presencialmente, de 31 de maio a 3 de junho, no Senac Elias Bufaiçal, localizado no Setor Aeroporto, com a apresentação de toda a documentação exigida no edital. As aulas estão previstas para começarem no dia 3 de junho.

Os interessados em se inscrever devem atender aos requisitos do Programa Senac de Gratuidade, que é destinado a indivíduos de baixa renda que estejam matriculados ou tenham concluído a educação básica, com renda familiar mensal per capita não superior a dois salários mínimos, empregados ou desempregados, e beneficiários de programas de assistência social, em conformidade com o protocolo de compromisso estabelecido entre o Ministério da Educação (MEC), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério da Fazenda (MF), a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Senac Fashion School

O Senac Goiás realiza mais uma edição do Senac Fashion School, oferecendo o curso de Planejamento e Criação de Coleção de Moda, com uma carga horária de 60 horas. No final, compondo a programação da grade curricular, os alunos participarão da realização de um desfile na 3ª edição da Amarê Fashion - Semana da Moda Goiana.

Todo o processo de aprendizagem será supervisionado por um Fashion Mentoring de renome nacional. O profissional realizará consultorias para o desenvolvimento dos looks dos alunos em três momentos distintos. O Senac fornecerá todos os materiais necessários para a execução dos looks.