Senac Goiás disponibiliza mais de 80 vagas de emprego

O Senac Goiás está com mais de 80 vagas para o cargo de instrutor de Educação Profissional na modalidade horista disponíveis para processo seletivo. As vagas são para as unidades do Senac em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade e unidades do Senac no interior, como em Alexânia, Anápolis, Caldas Novas, Catalão, Ceres, Ceres para atuar em Goianésia, Iporá, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mineiros, Porangatu, Quirinópolis e Rio Verde.

As vagas são para os segmentos de beleza, artes, gastronomia, gestão, idiomas, informática, segurança e turismo entre outras. O período de inscrições vai de 13 a 16 de novembro até às 17 horas e pode ser feito no site go.senac.br ao clicar no item Trabalhe Conosco.

O Sesc Goiás também está com vagas abertas para processo seletivo. As inscrições devem ser feitas pelo site sescgo.com.br na aba Trabalhe Conosco. Abaixo estão os detalhes de cada vaga de ambas as instituições.

Senac

Vagas para Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade

Instrutor de Educação Profissional

(Modalidade Horista)

Segmentos: Artes, Beleza, Comércio, Gastronomia, Gestão, Idiomas, Informática, Segurança, Turismo

Valor da hora-aula: R$ 36,00 ou R$ 44,97 (conforme segmento)

Inscrições de 13/11 a 16/11/2023 (encerramento às 17h)

Inscrições através do site: www.go.senac.br, no item Trabalhe Conosco

Vagas para Alexânia, Anápolis, Caldas Novas, Catalão, Ceres, Ceres para atuar em Goianésia, Iporá, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mineiros, Porangatu, Quirinópolis, Rio Verde

Instrutor de Educação Profissional

(Modalidade Horista)

Segmentos: Beleza, Comércio, Gestão, Idiomas, Informática, Meio Ambiente, Saúde, Segurança

Valor da hora-aula: R$ 36,00 ou R$ 44,97 (conforme segmento)

Inscrições de 13/11 a 16/11/2023 (encerramento às 17h)

Inscrições através do site: www.go.senac.br/, no item Trabalhe Conosco



Vagas para Goiânia e Aparecida de Goiânia

Instrutor de Educação Profissional

(Modalidade Horista)

Cursos/Unidades Curriculares: Técnico em Enfermagem

Valor da hora-aula: R$ 44,97 - Técnico

Inscrições de 13/11 a 16/11/2023 (encerramento às 17h)

Inscrições através do site: www.go.senac.br

Vaga para Goiânia e Aparecida de Goiânia

Auxiliar de Serviços Gerais: (Destinado à formação cadastro reserva)

Salário: R$ 1.586,17

Vale-alimentação: R$ 365,00

Inscrições de 13/11/2023 a 16/11/2023 (encerramento às 17h)

Inscrições através do site: www.go.senac.br, no item Trabalhe Conosco





Vagas para Goiânia - Cora Restaurante Escola

Garçom (Destinado à Formação Cadastro de Reserva)

Salário: R$ 2.468,67

Vale-alimentação: R$ 365,00

Inscrições de 13/11/2023 a 16/11/2023 (encerramento às 17h)

Inscrições através do site: www.go.senac.br, no item Trabalhe Conosco



Açougueiro (Destinado à formação de cadastro reserva)

Salário: R$ 2.433,42

Vale-alimentação: R$ 365,00

Inscrições de 13/11/2023 a 16/11/2023 (encerramento às 17h)

Inscrições através do site: www.go.senac.br, no item Trabalhe Conosco

Barman (Destinado à formação de cadastro reserva)

Salário: R$ 2.100,71

Vale-alimentação: R$ 365,00

Inscrições de 13/11/2023 a 16/11/2023 (encerramento às 17h)

Inscrições através do site: www.go.senac.br, no item Trabalhe Conosco

Cumim (Destinado à formação de cadastro reserva)

Salário: R$ 1.586,17

Vale-alimentação: R$ 365,00

Inscrições de 13/11/2023 a 16/11/2023 (encerramento às 17h)

Inscrições através do site: www.go.senac.br, no item Trabalhe Conosco

Vaga para Goiânia – Cora Restaurante Escola

Local de atuação: Assembleia Legislativa e/ou Tribunal de Justiça

Atendente (Destinado à formação de cadastro reserva)

Salário: R$ 2.753,73

Vale-alimentação: R$ 365,00

Inscrições de 13/11/2023 a 16/11/2023 (encerramento às 17h)

Inscrições através do site: www.go.senac.br

Sesc

Vaga para Goiânia

Assistente Administrativo IV (Destinado à formação de cadastro reserva)

Salário: R$ 2.204,73

Vale-alimentação: R$ 365,00

Inscrições de 13/11/2023 a 14/11/2023 (encerramento às 17h)

Inscrições através do site: www.sescgo.com.br

Vagas para o Sesc Thermas Jataí

Artífice de Manutenção (Destinado à formação de cadastro reserva)

Salário: R$ 2.557,30

Vale-alimentação: R$ 365,00

Inscrições de 13/11/2023 a 17/11/2023 (encerramento às 17h)

Inscrições através do site: www.sescgo.com.br, no item Trabalhe Conosco



Técnico em Manutenção Eletrônica (Destinado à formação de cadastro reserva)

Salário: R$ 5.296,20

Inscrições de 13/11/2023 a 17/11/2023 (encerramento às 17h)

Inscrições através do site: sescgo.com.br, no item Trabalhe Conosco



Auxiliar de Serviços Gerais (Destinado à formação de cadastro reserva)

Salário: R$ 1.658,88

Vale-alimentação: R$ 365,00

Inscrições de 13/11/2023 a 17/11/2023 (encerramento às 17h)

Inscrições através do site: sescgo.com.br, no item Trabalhe Conosco