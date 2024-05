Senac Goiás promove evento sobre o mercado da beleza em Anápolis

Nos dias 19 e 20 de maio, Anápolis recebe o Senac Beauty, uma oportunidade imperdível para os profissionais da estética e da indústria da beleza. Organizado pelo Senac Goiás, o evento promete dois dias repletos de palestras, workshops e networking com alguns dos principais nomes do setor.

O Senac Beauty será sediado nas instalações do Senac Anápolis com o objetivo de promover a troca de conhecimento e experiências entre os participantes. Os ingressos podem ser adquiridos por R$25 ou doando três quilos de alimentos não perecíveis no dia do evento. Para se inscrever, basta acessar aqui.



O diretor regional do Senac, Leopoldo Veiga Jardim, ressalta a importância do Senac Beauty como uma oportunidade única para os profissionais e estudantes da área ampliarem seus horizontes e aprimorarem suas habilidades. "Este evento representa um marco para a comunidade da beleza em nossa região, proporcionando acesso a conhecimentos e tendências que impulsionarão o crescimento de todos os envolvidos", destaca.

Uma das vantagens exclusivas para os 150 primeiros inscritos no dia 19 é a oportunidade de participar gratuitamente de uma das três oficinas oferecidas no dia 20. Essa iniciativa visa incentivar a participação ativa dos interessados e proporcionar uma experiência mais completa e enriquecedora.



Confira a programação:

Dia 19 de maio

Das 8h às 9h30 – Aprenda a vender seus serviços de beleza e estética - com Bruna Freitas - Coordenadora de Beleza e Estética do Senac Goiás

Das 9h30 às 12h – Segredos da maquiagem profissional - com Léo Godoy - Vizzela

Das 13h às 14h – Reflexologia - Adcos

Das 15h às 16h – Visagismo aplicado a barbearia - com Douglas Dias - Barba Men

Das 16h às 17h – Tricologia Integrativa - com Peloíne Ínglea - Olenka

Das 17h às 18h – Talk show com convidados especiais

Programação bônus:

Dia 20 de maio

Das 9h às 12h – Oficina: Diversidade de aplicação da reflexologia - com Valéria Gomes

Das 19h às 22h – Oficina: Tendências de Lash Lifting e Brow Lamination - com Danielly Macedo

Das 19h às 22h – Oficina: Como montar sua barbearia - com Cláudio Isael