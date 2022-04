Senador Canedo oferece 923 vagas de trabalho

A Semana do Emprego, realizada pela prefeitura de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, oferece 923 vagas em diversas áreas, além de cursos de capacitação e serviços para microempreendedores. O evento começou na segunda-feira (18) e termina nesta quarta-feira (20), às 17 horas.

Os interessados devem comparecer à Secretaria de Trabalho, na Avenida Dom Emanuel, no Residencial Anuar Auad, e levar currículo e documentos pessoais. O processo seletivo é gratuito.

Os telefones da secretaria para maiores informações são (62) 3275-9971 e 3532-2032. Veja abaixo as vagas disponíveis desde o início da ação.

Vagas disponíveis na Semana do Emprego

Eletricista - 18 vagas

Auxiliar Administrativo - 15 vagas

Recepcionista/Atendente - 32 vagas

Consultor de Vendas Interno e Externo - 135 vagas

Construção Civil - 70 vagas

Operador de Caixa - 16 vagas

Chef de Cozinha, Auxiliar de Cozinha - 22 vagas

Barman/Garçom - 28 vagas

Entregador - 13 vagas

Mecânico em Geral - 21 vagas

Auxiliar de Produção - 35 vagas

Açougueiro - 9 vagas

Costureira - 26 vagas

Pizzaiolo - 8 vagas

Técnico em Segurança do Trabalho - 4 vagas

Estágios - 27 vagas

Serralheiro - 17 vagas

Soldador - 12 vagas

Corretor de imóveis - 7 vagas

Auxiliar Contábil - 3 vagas

Vagas disponíveis para pessoas com deficiência - 15 vagas

Aprendiz (+ de 18) para a área frigorífica - 1 vaga

Auxiliar de produção -10 vagas

Desossador - 50 vagas

Paletização - 20 vagas

Eletricista - 2 vagas

Expedição - 50 vagas

Manipulador de miúdos - 50 vagas

Abate - 50 vagas

Caldeira - 6 vagas

Telemarketing - quantidade não informada

Auxiliar de serviço gerais - quantidade não informada

Soldador - quantidade não informada

Eletricista com NR35 - quantidade não informada

Montador Serralheiro - quantidade não informada

Pintor de estrutura metálica - quantidade não informada