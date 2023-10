Senai abre vagas com salário de até R$ 6 mil para Goiânia, Anápolis e Jataí; saiba como participar

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com vagas abertas para consultor, professor e instrutor nas cidades de Goiânia, Anápolis e Jataí. Segundo o edital, das 12 vagas oferecidas, apenas uma temporária. Os salários vão de R$ 1,4 mil a R$ 6 mil.

Os interessados podem se inscrever pelo site do Senai. O prazo para se candidatar depende de cada vaga ofertada, mas varia entre os dias 24 de outubro a 31 de dezembro. Há oportunidades para as áreas de vendas, mecânica, automação industrial e refrigeração. Além disso, a seleção conta com banco de talentos para pessoas com deficiência.

Confira as vagas, cidades e prazos:

Prazo para se inscrever até 24 de outubro de 2023

Consultor (a) de Vendas I - (Anápolis)

Docente de Nível Superior - Mestre (Mecânica) - (Goiânia)

Instrutor (a) em Automação Industrial - Instrutor (a) de Educação Profissional III - (Goiânia)

Prazo para se inscrever até 25 de outubro de 2023

Instrutor (a) em Metalmecânica - Instrutor (a) de Educação Profissional II - (Goiânia)

Prazo para se inscrever até 26 de outubro de 2023

Instrutor (a) em Mecânica Automotiva - Instrutor (a) de Educação Profissional II (Jataí)

Prazo para se inscrever até 29 de outubro de 2023

Instrutor (a) de Metalmecânica - Instrutor (a) de Educação Profissional III - (Goiânia)

Instrutor (a) em Refrigeração - Instrutor (a) de Educação Profissional III - (Goiânia)

Consultor (a) de Vendas I - (Goiânia)

Prazo para se inscrever até 31 de dezembro de 2023

Banco de Talentos para Pessoas com Deficiência (PCD) - (Goiânia)