Senar Goiás prorroga inscrições para processo seletivo com salários de até R$ 9 mil

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Goiás (Senar-GO) prorrogou as inscrições para o processo de seleção de profissionais das áreas de enfermagem, marketing, pedagogia e tecnologia da informação. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site até às 23h59 de domingo (31).

Os salários podem chegar até R$ 9 mil. Duas vagas são para início imediato e 50 para cadastro de reserva.

Etapas

Ao todo serão três etapas: análise curricular e análise de condição especial; após o resultado, os candidatos selecionados receberão uma convocação para segunda etapa, que consiste na realização das provas objetiva e discursiva online, no dia 14 de agosto; a terceira etapa será a entrevista individual por competência.

O resultado final será divulgado no dia 09 de setembro, no site do IBGP, por meio de uma lista em ordem de classificação, constando a nota das avaliações.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia