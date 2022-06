Sesc e Senac abrem processo seletivo para diversas áreas com salário de até R$ 5,4 mil; confira

O Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) abrem nesta segunda-feira (20) novo processo seletivo para diversas áreas em Goiás. Os salários variam entre R$1.722,23 a R$5.496,53.

As oportunidades são para as cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Pirenópolis, Anápolis, Ceres, Luziânia, Jataí, Mineiros, Rio Verde, Catalão, Itumbiara, Caldas Novas e Quirinópolis. E as inscrições podem ser realizadas no site do Sesc e no site do Senac.

Entre as vagas disponibilizadas estão: vigia, analista jurídico, psicólogo clínico, psicólogo organizacional, assistente técnico, técnico em segurança do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, assistente administrativo e instrutor de educação profissional para os segmentos: gestão, saúde, beleza, idiomas, informáticas, comércio, gastronomia, moda e hospedagem.

Para participar do processo seletivo o candidato deve preencher os principais quesitos na ficha de inscrição: ser brasileiro ou estrangeiro legalizado, ter idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e comprovar o nível de escolaridade exigido. As inscrições devem ser realizadas nos períodos e horários estabelecidos no cronograma.

A escolha dos candidatos para cada vaga será realizada pela instituição por meio de avaliação dos candidatos e adequação dos perfis das vagas.

