Sesc e Senac estão com vagas de trabalho abertas

O Sesc e o Senac estão com algumas vagas para cadastro de reserva com inscrições abertas em Goiás. Veja os detalhes abaixo:



SESC

Auxiliar de Serviços Gerais

Salário: R$ 1.658,88

Carga horária prevista: 44hrs semanais ou escala 12x36

Vale-Alimentação: R$ 365,00

Local: Sesc Thermas Jataí e Sesc Jataí

Pré-requisitos do cargo: Ensino Fundamental Incompleto; Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana ou feriados. Sujeito a rodízio diurno e noturno.

Inscrições pelo site: sescgo.com.br no item Trabalhe Conosco

Inscrições de 25/03/2024 a 28/03/2024 (encerramento às 17h)



Servente de Obras e Reformas

Salário: R$ 1.671,30

Carga horária prevista: 44 horas/semanais

Vale-Alimentação: R$ 365,00

Local: Sesc Caldas Novas

Pré-requisitos do cargo: Ensino Fundamental Incompleto; Experiência profissional mínima de 06 (seis) meses na área de atuação; Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana ou feriados.

Inscrições pelo site: sescgo.com.br no item Trabalhe Conosco

Inscrições de 25/03/2024 a 28/03/2024 (encerramento às 17h)



Auxiliar de Saúde Bucal

Salário: R$ 2.168,37

Carga Horária prevista: 40 horas semanais

Vale-Alimentação: R$ 365,00

Local: Unidades Móveis do OdontoSesc – Itinerante

Pré-requisitos do cargo: Ensino Fundamental Completo; Curso Técnico de Auxiliar em Saúde Bucal e Inscrição no Conselho da Categoria Profissional - CRO. Disponibilidade para viagens e morar no interior de Goiás (Trabalho Itinerante); Horário sujeito a rodizio conforme alteração de municípios.

Inscrições pelo site: sescgo.com.br no item Trabalhe Conosco

Inscrições de 25/03/2024 a 27/03/2024 (encerramento às 17h)



Assistente Administrativo IV

Salário: R$ 2.425,20

Carga Horária prevista: 44hrs semanais

Vale-Alimentação: R$ 365,00

Local: Sesc Pirenópolis

Pré-requisitos do cargo: Ensino Médio Completo. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana ou feriados.

Inscrições pelo site: sescgo.com.br no item Trabalhe Conosco

Inscrições de 25/03/2024 a 28/03/2024 (encerramento às 17h)



Enfermeiro

Salário: R$ 3.428,45

Carga horária prevista: 30 horas semanais

Vale-Alimentação: R$ 365,00

Local: Sesc Anápolis

Pré-requisitos do cargo: Ensino Superior Completo em Enfermagem; Inscrição ativa no Conselho da Categoria Profissional - COREN; Experiência profissional mínima de 06 (seis) meses na área. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana quando necessário e sujeito a rodízio diurno e noturno.

Inscrições pelo site: sescgo.com.br no item Trabalhe Conosco

Inscrições de 25/03/2024 a 28/03/2024 (encerramento às 17h)



SENAC

Auxiliar de Serviços Gerais

Salário: R$ 1.658,00

R$ 1.586,17

(Salário conforme sindicato)

Carga Horária prevista: 44 horas semanais

Vale Alimentação: R$ 365,00

Local: Goiânia e Aparecida de Goiânia

Pré-requisitos do cargo: Ensino Fundamental Incompleto

Inscrições pelo site: go.senac.br no item Trabalhe Conosco

Inscrições de 25/03/2024 a 28/03/2024 (encerramento às 17h)