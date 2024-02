Sesc e Senac inscrevem para formação de cadastro de reserva

O Sesc e Senac estão com vagas para preenchimento de cadastro de reserva. Em Goiânia o Sesc tem oportunidades para auxiliar de disciplina e analista jurídico. Na unidade de Jataí as ofertas são para profissional de educação física e motorista.



Veja abaixo os detalhes de cada vaga e como se candidatar:

SESC

Auxiliar de Disciplina

(Vaga Destinada à Formação Cadastro de Reserva)

Cargas horárias e salários previstos:

30 horas semanais – R$ 1.668,35

36 horas semanais – R$ 2.002,01

40 horas semanais – R$ 2.224,47

Vale Alimentação: R$ 365,00

Local: Unidades do Sesc em Goiânia

Pré-requisito do cargo: Ensino Médio Completo

Inscrições pelo site: sescgo.com.br no item Trabalhe Conosco

Inscrições de 26/02/2024 a 28/02/2024 (encerramento às 17h)

Profissional de Educação Física

(Vaga Destinada à Formação Cadastro de Reserva)

Salário: R$ 3.311,44

Vale Alimentação: R$ 365,00

Carga Horária prevista: 30 horas semanais

Local: Sesc Jataí

Pré-requisitos do cargo: Ensino Superior em Educação Física – Bacharel e Inscrição no Conselho da Categoria Profissional - CREF e Experiência mínima de 06 (seis) meses na área; Disponibilidade para possíveis viagens e para trabalhar aos finais de semana ou feriados. Horário sujeito a rodízio diurno e noturno, inclusive aos domingos e feriados.

Inscrições pelo site: sescgo.com.br no item Trabalhe Conosco

Inscrições de 26/02/2024 a 01/03/2024 (encerramento às 17h)

Analista Jurídico - Integração

(Vaga Destinada à Formação Cadastro de Reserva)

Salário: R$ 6.292,43

Carga Horária prevista: 40 horas semanais

Local: Administração Regional - Goiânia

Pré-requisitos do cargo: Ensino Superior completo em Direito e pós-graduação; Inscrição ativa no Conselho da Categoria Profissional - Ordem dos Advogados do Brasil e Experiência profissional mínima de 06 (seis) meses na área e/ou função.

Inscrições pelo site: sescgo.com.br no item Trabalhe Conosco

Inscrições de 26/02/2024 a 08/03/2024 (encerramento às 17h)

Motorista

(Vaga Destinada à Formação Cadastro de Reserva)

Salário: R$ 2.615,90

Vale Alimentação: R$ 365,00

Carga Horária prevista: 44 horas semanais

Local: Sesc Jataí

Pré-requisitos do cargo: Ensino Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria D ou E; Experiência Profissional de 06 (seis) meses na área; Disponibilidade para viagens, trabalhar aos finais de semana e/ou feriados. Sujeito a rodízio.

Inscrições pelo site: sescgo.com.br no item Trabalhe Conosco

Inscrições de 26/02/2024 a 01/03/2024 (encerramento às 17h)

SENAC

Auxiliar Administrativo e/ou Vendas

(Vaga Destinada à Formação Cadastro de Reserva)

Salário: R$ 2.753,73

Carga Horária prevista: 40 horas semanais

Vale Alimentação: R$ 365,00

Local: Goiânia e Aparecida de Goiânia

Pré-requisitos do cargo: Ensino Médio Completo e Experiência mínima de 06 (seis) meses em funções administrativas e/ou vendas.

Inscrições pelo site: go.senac.br no item Trabalhe Conosco

Inscrições de 26/02/2024 a 28/02/2024 (encerramento às 17h)

Analista de Compras e Licitação - Integração

(Vaga Destinada à Formação Cadastro de Reserva)

Salário: R$ 5.602,55

Carga Horária prevista: 40 horas semanais

Vale Alimentação: R$ 365,00

Local: Administração Regional - Goiânia

Pré-requisitos do cargo: Bacharel em Direito ou Ensino Superior Completo; Experiência mínima de 06 meses na área. Disponibilidade para possíveis viagens e trabalhar aos finais de semana.

Inscrições pelo site: go.senac.br no item Trabalhe Conosco

Inscrições de 26/02/2024 a 08/03/2024 (encerramento às 17h)

Auxiliar de Disciplina

(Vaga Destinada à Formação Cadastro de Reserva)

Cargas horárias e salários previstos:

30 horas semanais – R$ 1.551,34

36 horas semanais – R$ 1.861,61

Vale Alimentação: R$ 365,00

Local: Vila Redenção - Senac Idiomas - Rua C-224, 101 - Jardim América, Goiânia/GO

Pré-requisitos do cargo Ensino Médio Completo; Experiência de no mínimo 06 (seis) meses na função ou em atividades similares.

Inscrições pelo site: go.senac.br no item Trabalhe Conosco

Inscrições de 26/02/2024 a 29/02/2024 (encerramento às 17h)

Analista de Gestão de Contratos - Integração

(Vaga Destinada à Formação Cadastro de Reserva)

Salário: R$ 5.602,55

Carga Horária prevista: 40 horas semanais

Vale Alimentação: R$ 365,00

Local: Administração Regional - Goiânia

Pré-requisitos do cargo: Bacharel em Direito ou Ensino Superior Completo; Experiência mínima de 06 meses na área. Disponibilidade para possíveis viagens e trabalhar aos finais de semana.

Inscrições pelo site: go.senac.br no item Trabalhe Conosco

Inscrições de 26/02/2024 a 08/03/2024 (encerramento às 17h)

Analista de Mercado - Integração

(Vaga Destinada à Formação Cadastro de Reserva)

Salário: R$ 5.602,55

Carga Horária prevista: 40 horas semanais

Vale Alimentação: R$ 365,00

Local: Administração Regional - Goiânia

Pré-requisitos do cargo: Formação superior em Administração ou Direito ou Economia ou áreas correlatas e Experiência mínima de 06 meses na área. Desejável vivência em elaboração de Estudos Técnicos Preliminares - ETPs e Termos de Referências - TRs, ou em funções similares.

Inscrições pelo site: go.senac.br no item Trabalhe Conosco

Inscrições de 26/02/2024 a 08/03/2024 (encerramento às 17h)

Instrutor de Inglês

(Vaga Destinada à Formação Cadastro de Reserva)

Salário: R$ R$ 3.148,48

Carga horária prevista: 15 horas semanais

Vale Alimentação: R$ 365,00

Local: Vila Redenção - Senac Idiomas - Rua C-224, 101 - Jardim América, Goiânia/GO

Pré-requisitos do cargo: Ensino Superior Completo em Letras – Português/Inglês ou habilitação em inglês; Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área; Domínio e fluência na língua inglesa (oral, auditiva, leitura e escrita); Habilidade para trabalhar com diferentes faixas etárias.

Inscrições pelo site: go.senac.br no item Trabalhe Conosco

Inscrições de 26/02/2024 a 29/02/2024 (encerramento às 17h)

Psicólogo Escolar

(Vaga Destinada à Formação Cadastro de Reserva)

Salário: R$ 4.415,25

Carga horária prevista: 40 horas semanais

Vale Alimentação: R$ 365,00

Local: Vila Redenção - Senac Idiomas - Rua C-224, 101 - Jardim América, Goiânia/GO

Pré-requisitos do cargo: Ensino Superior Completo em Psicologia com Inscrição ativa no Conselho da Categoria Profissional – CRP e experiência mínima de 06 meses.

Inscrições pelo site: go.senac.br no item Trabalhe Conosco

Inscrições de 26/02/2024 a 29/02/2024 (encerramento às 17h)