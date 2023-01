Sesc Goiás abre vagas com salários de até R$ 4,1 mil; confira

Foram abertas as inscrições para processo seletivo do Serviço Social do Comércio (Sesc) Goiás. As vagas estão concentradas nas cidades de Goiânia e Anápolis e abrangem diversos campos profissionais e níveis de formação. As oportunidades são para assistente social, professor de ensino médio e estagiário em Relações Internacionais.

As inscrições devem ser realizadas pela aba ‘trabalhe conosco’, no site do Sesc. As inscrições começaram no dia 23 de janeiro e vão até o dia 29, às 17h.

Para as vagas de Assistente Social são para Anápolis e o salário é de R$ 4.165,32, além do vale alimentação de R$ 330,00. Nesses cargos, a carga horária semanal é de 30 horas. A vaga pede disponibilidade para trabalhar nos finais de semana e também feriados.

Já para os cargos de professor, são ofertadas vagas para docentes graduados em História, Língua Portuguesa, Geografia e Matemática. As oportunidades são destinadas para o cadastro de reserva da empresa e o valor da hora aula é de R$ 73,13. O processo seletivo pede experiência de, no mínimo, seis meses.

Para os graduandos em Relações Internacionais que estão nos últimos três períodos do curso, a carga horária do estágio é de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, e também aos sábados, das 8h às 13h. O salário para estagiários é de R$ 1.212 e as vagas são para Goiânia.

No site do Sesc você pode acompanhar outros processos seletivos em andamento e mais detalhes sobre as vagas acima.