Setor de serviços lidera geração de empregos em Goiás

Indo na contramão do panorama do desemprego no Brasil, que subiu no primeiro 7,9% no primeiro trimestre de 2024, Goiás se estabilizou no índice sem deixar de gerar empregos, sendo líder pelo terceiro ano consecutivo, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Trimestral e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O setor de serviços no território goiano foi responsável por 22.119 novas vagas, sendo estes 5.212 novos postos formais de trabalho. Caracterizado por atividades heterogêneas quanto ao porte das empresas, remuneração média e intensidade no uso de tecnologias, o desempenho das atividades que compõem o setor tem se destacado pelo dinamismo e pela crescente participação na produção econômica brasileira.

E é ajudando a impulsionar esses números que o Instituto de Assistência Familiar e Amparo Social dos Trabalhadores do Setor de Serviços (Iafas) atua como intermediário entre trabalhadores e empregadores, compartilhando oportunidades de emprego e cursos gratuitos de capacitação profissional.



Desde que foi inaugurado, em 2017, o instituto foi responsável pela recolocação de pessoas no mercado, que estão trabalhando nas mais variadas áreas como serviços gerais, segurança do trabalho, departamento pessoal, recepção, portaria, jardinagem, zeladoria, vigilância, segurança, dentre outras.

“O nosso principal propósito é conectar trabalhadores às empresas que buscam mão de obra qualificada. Nós preparamos essas pessoas para caso não tenham experiência, por meio de capacitações teóricas e práticas, para que elas se sintam preparadas para o mercado de trabalho”, disse a superintendente da organização Rousilene Melo.



Oportunidades

Com as vagas de emprego renovadas a cada semana, o fôlego por se atualizar nas áreas de atuação também aumenta, o que conta pontos no momento de ser contratado. “Mas esse fator não é determinante no momento que selecionamos os profissionais. Só que, ao tomarem conhecimento dos benefícios que estes irão trazer na carreira profissional deles, muitos se interessam pelos treinamentos ofertados pelo Iafas”, enfatiza Rousilene. Ao todo, mais de 40 cursos são oferecidos pelo Instituto.



Nesta semana, as empresas parceiras do instituto estão com 138 oportunidades para cargos, sendo 80 vagas para Serviços Gerais e Auxiliar de Limpeza; 17 para porteiro; 15 para técnico de Segurança do Trabalho; 15 para recepcionista com experiência; e 11 para zelador. A seleção também é aberta à Pessoas com Deficiência e jovens aprendizes.



Para se candidatar, os interessados deverão enviar o currículo pelo WhatsApp para o número (62) 3988-3400, informando nome completo, endereço, telefone de contato, escolaridade e experiência profissional, se houver. O cadastro também pode ser realizado através do site iafas.org.br.



Outras informações poderão ser obtidas também pelo email iafas@iafas.org.br ou pelo próprio WhatsApp. O Instituto está localizado na Rua 94 A, Setor Sul, em Goiânia, com horário de atendimento das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.