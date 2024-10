Shopee tem vagas de menor aprendiz abertas em Goiás

A plataforma de comércio eletrônico Shopee está com vagas abertas para jovens aprendizes em três diferentes municípios brasileiros. São 52 oportunidades de trabalho, sendo 17 em Santana de Parnaíba (SP), 21 em Cravinhos (SP), e 14 em Hidrolândia (GO).

Podem se candidatar jovens com idades entre 18 e 21 anos que estejam cursando o ensino médio ou superior no período noturno. Para os rapazes, é necessário o certificado de dispensa do serviço militar obrigatório.

As vagas são para trabalho na área de logística das unidades da empresa, em jornada de meio período (9h às 15h) de segunda a sexta-feira. O salário é de R$ 995,08, além dos benefícios de vale-refeição (R$ 18,18 por dia útil), vale-alimentação (R$ 400,00 por mês), vale-transporte e assistência médica e odontológica.

Os processos de seleção e formação teórica são realizados pelo Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade sem fins lucrativos que há 45 anos capacita e insere adolescentes e jovens no mundo do trabalho.

Os candidatos devem se inscrever para as vagas na cidade de interesse por meio dos seguintes links: Cravinhos, Santana de Parnaíba e Hidrolândia.