Sindilojas-GO oferece palestra gratuita para candidatos a trabalho temporário

O Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) realiza no próximo dia 22 (terça-feira), às 18h30, em Goiânia, uma palestra gratuita voltada a candidatos a vagas temporárias e efetivas no comércio. Intitulado "Qualificação para contratos temporários e efetivos", o treinamento ocorrerá em sua sede (Rua 90, nº 320, Setor Sul).

Para participar da palestra, é preciso se inscrever antecipadamente neste link. O treinamento será ministrado pelo palestrante Marcelo Rocha. A serviço do sindicato, ele tem percorrido o estado de Goiás desde julho de 2023 levando a palestra a profissionais já contratados no comércio e a candidatos a trabalho nas lojas do varejo.

Presidente do Sindilojas-GO, Cristiano Caixeta informa que o comércio em Goiás prevê a abertura de 5 mil vagas temporárias neste final do ano. "O treinamento vai ensinar aos candidatos várias técnicas de vendas e de comportamento profissional que podem fazer a diferença para eles nos processos seletivos. A taxa de efetivação das vagas temporárias é superior a 80%, mas o empregado, claro, precisa apresentar um bom desempenho", acrescenta o dirigente.

Treinamento exclusivo para empresários

Cristiano Caixeta convida também os empresários do comércio para participar do evento no dia 22. Os lojistas serão contemplados com uma palestra exclusiva, ministrada pelo Sebrae, abordando o tema "Preparando para as vendas na Black Friday e Final de Ano".

Antes dessa palestra, o Sindilojas-GO fará uma cerimônia de honra ao mérito. Na solenidade, os lojistas serão homenageados pela dedicação ao comércio varejista. O evento tem o apoio do Sindióptica-GO, Facieg e Feira de Negócios GoiâniaCal.