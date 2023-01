Sine Goiânia divulga 689 oportunidades de emprego

Foram anunciadas nesta quarta-feira (4) 689 vagas de trabalho no Sistema Nacional de Emprego (Sine), em Goiânia. Entre as posições oferecidas estão os cargos de atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, servente de obras, ajudante de carga e descarga, entre outros. Para aqueles que desejam concorrer, é só comparecer no Sine do Centro, na rua 1, portando documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de endereço. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira das 08h às 17h.

Caso o perfil do candidato seja compatível com a vaga o Sine envia uma carta que direciona o trabalhador para uma entrevista presencial na empresa contratante. Caso não existam vagas disponíveis, o site da plataforma serve também como banco de vagas disponíveis.

Confira a lista completa das vagas disponibilizadas:

Acompanhante de idosos - 1

Açougueiro - 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 7

Ajudante de eletricista - 4

Ajudante de motorista - 2

Ajudante de obras - 4

Arquivista - 1

Assistente administrativo - 1

Atendente balconista - 7

Atendente de lanchonete - 6

Atendente de mesa - 2

Atendente de telemarketing - 500

Auxiliar administrativo - 2

Auxiliar de almoxarifado - 2

Auxiliar de cozinha - 3

Auxiliar de limpeza - 24

Auxiliar de linha de produção - 1

Auxiliar de marceneiro - 2

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) - 2

Cabista - 1

Camareira de hotel - 2

Churrasqueiro - 1

Coletor de materiais recicláveis - 3

Comprador - 1

Consultor de vendas - 9

Consultor imobiliário - 1

Copeiro de restaurante - 1

Cortador, a mão - 2

Cozinheiro de restaurante - 3

Cozinheiro geral - 1

Cuidador de idosos - 1

Desossador - 2

Eletricista de instalações - 2

Eletricista de instalações industriais - 1

Empregado doméstico faxineiro - 1

Encarregado administrativo - 1

Estoquista - 7

Gesseiro - 1

Instalador e mantenedor de placas fotovoltaicas - 2

Marceneiro - 6

Mecânico de manutenção hidráulica - 2

Mecânico de máquina agrícola - 1

Mecânico de montagem de máquinas - 1

Mecânico de suspensão - 2

Mecânico de veículos - 1

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno - 3

Motofretista - 2

Motorista de caminhão - 1

Motorista de kombi - 1

Motorista entregador - 2

Oficial de manutenção predial - 1

Pedreiro - 12

Porteiro - 2

Recepcionista atendente - 3

Recepcionista de hotel - 1

Serralheiro - 1

Serralheiro de ferro - 1

Servente de obras - 21

Subgerente de restaurante - 1

Vendedor - no comércio de mercadorias - 2

Vendedor interno - 5

Zelador - 2