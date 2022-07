Sine Goiânia divulga mais de 1,1 mil vagas de emprego nesta semana; confira

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), oferece nesta semana 1.139 vagas de emprego. O candidato interessado deve comparecer à sede do Sine, localizado na Rua 1, no Setor Central, com documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho física ou digital.

Entre as principais oportunidades oferecidas estão vagas para analista de marketing, copeiro, jardineiro, motorista de caminhão, operador de caixa, entre outros. (confira a lista)

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia

Veja as vagas disponibilizadas:

Açougueiro 15

Ajudante de açougueiro (comércio) 11

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 40

Ajudante de eletricista 1

Ajudante de motorista 3

Ajudante de obras 2

Ajudante de pátio de sucata 5

Ajudante de serralheiro 3

Almoxarife 2

Analista administrativo 1

Analista de marketing 1

Analista de recursos humanos 2

Arte-finalista 1

Assistente administrativo 2

Assistente de vendas 1

Atendente de balcão 24

Atendente de padaria 4

Atendente de telemarketing 510

Auxiliar administrativo 14

Auxiliar de compras 1

Auxiliar de contabilidade 1

Auxiliar de cozinha 7

Auxiliar de encanador 4

Auxiliar de escritório 1

Auxiliar de escrituração fiscal 1

Auxiliar de lavanderia 4

Auxiliar de limpeza 43

Auxiliar de linha de produção 11

Auxiliar de manutenção predial 2

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1

Auxiliar de padeiro 1

Auxiliar operacional de logística 2

Cartazeiro 1

Chapista de lanchonete 2

Chefe de serviço de limpeza 2

Churrasqueiro 4

Conferente de logística 5

Consultor de vendas 40

Contínuo 1

Copeiro 2

Corretor de imóveis 30

Cortador de roupas 1

Costureira de máquina reta 4

Costureira em geral 1

Cozinheiro de restaurante 2

Cozinheiro geral 1

Eletricista 4

Eletricista de instalações 13

Eletricista de instalações industriais 1

Eletricista de manutenção industrial 1

Empacotador, a mão 15

Empregado doméstico nos serviços gerais 2

Empregado doméstico arrumador 1

Encanador 4

Encarregado de manutenção 1

Enxugador e acabador na lavagem de veículos 1

Fiscal de caixa 7

Fiscal de prevenção de perdas 20

Jardineiro 1

Manicure 6

Marceneiro 1

Mecânico de manutenção de refrigerador 2

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) 1

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo 2

Montador de móveis de madeira 2

Montador instalador de acessórios 1

Motofretista 2

Motorista carreteiro 2

Motorista de caminhão 4

Motorista de caminhão-betoneira 4

Motorista de caminhão-guindaste 1

Motorista entregador 3

Operador de caixa 90

Operador de empilhadeira 6

Operador de escavadeira 1

Operador de lavador de veículos 4

Operador de pá carregadeira 1

Operador de produção (química, petroquímica e afins) 1

Operador de telemarketing ativo 10

Pasteleiro 1

Pedreiro 6

Pedreiro de acabamento 4

Pintor de estruturas metálicas 1

Projetista (arquiteto) 2

Promotor de vendas 1

Repositor - em supermercados 18

Repositor de mercadorias 74