Sine Goiânia oferece 300 oportunidades sem experiência, início imediato e até de teletrabalho

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal, ligado à pasta de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), oferta 300 oportunidades de trabalho para contratação imediata, sem exigir de experiência e com possibilidade de teletrabalho, nesta quarta-feira (6) e quinta-feira (7), das 8h às 17h, na rua 1, nº 147, Setor Central.

Os cargos são para agente de atendimento com carga horária de 6h, salário inicial de R$ 1.412. Os benefícios para ambas as vagas são vale alimentação, vale transporte, plano de saúde, seguro de vida e plano odontológico, além de plano de carreira e possibilidade de teletrabalho.

As vagas são para contratação imediata, em processo seletivo no próprio local, em parceria com a empresa Tahto.Para se candidatar a uma das vagas é necessário levar documento original com foto, estar cursando pelo menos o 3º ano do Ensino Médio, saber informática básica e ter mais de 18 anos.

Não é necessário experiência e todo o treinamento será concedido pela própria empresa.

Serviço: Sine Goiânia oferece 300 oportunidades sem experiência, início imediato e possibilidade de teletrabalho

Data: 6/11 e 7/11 (quarta e quinta)

Horário: 8 às 17 horas

Local: Sine Goiânia - Rua 1, nº 147, Setor Central