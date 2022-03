Sine oferece 857 vagas de emprego em Goiânia

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) oferece nesta segunda-feira (21) em Goiânia 857 vagas de emprego. Entre as principais vagas oferecidas estão disponíveis oportunidades para os cargos de corretor de imóveis, contador, garçom, supervisor de hospedagem, entre outros. (Confira a lista completa ao final da matéria)

Para se candidatar, o interessado deve comparecer à sede do SINE localizada na Rua 1, Centro, com os documentos pessoais, comprovante de endereço atualizado e carteira de trabalho física ou digital.

Do total de vagas disponibilizadas, 204 são para postos de trabalho em empresas localizadas na Região Sudoeste em Goiânia, que recebeu a primeira edição do ano do projeto SINE Móvel, neste fim de semana.

As vagas disponíveis na plataforma são atualizadas diariamente no aplicativo da Prefeitura 24 horas. Para mais informações o telefone de contato do SINE Goiânia é (62) 3524-2708.

Confira abaixo todas as oportunidades disponíveis:

Açougueiro: 7

Ajudante de açougueiro (comércio): 2

Ajudante de motorista: 1

Almoxarife: 1

Assistente administrativo: 3

Assistente de compras: 5

Assistente de engenharia (construção civil): 4

Assistente de serviço de contabilidade: 2

Assistente de serviço de contabilidade: 4

Atendente de lanchonete: 1

Atendente de lojas: 2

Atendente de mesa: 10

Atendente de padaria: 1

Atendente de telemarketing: 500

Auxiliar administrativo: 17

Auxiliar contábil: 2

Auxiliar de almoxarifado: 3

Auxiliar de conservação de obras civis: 2

Auxiliar de cozinha: 18

Auxiliar de estoque: 1

Auxiliar de expedição: 1

Auxiliar de limpeza: 4

Auxiliar de linha de produção: 32

Auxiliar de marceneiro: 3

Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros: 1

Auxiliar de padeiro: 2

Auxiliar de pessoal: 1

Auxiliar de torneiro mecânico: 1

Auxiliar financeiro: 2

Auxiliar mecânico de ar condicionado: 4

Banhista de animais domésticos: 1

Bikeboy: 1

Caseiro (agricultura): 1

Churrasqueiro: 1

Cobrador interno: 1

Conferente de carga e descarga: 1

Consultor de vendas: 10

Contador: 1

Copeiro: 2

Corretor de imóveis: 8

Cortador de roupas: 2

Costureira de máquina overloque: 5

Costureira de máquina reta: 4

Costureira de máquinas industriais: 3

Costureira em geral: 6

Cozinheiro de restaurante: 6

Empregado doméstico nos serviços gerais: 2

Encarregado de estoque: 3

Encarregado de manutenção: 1

Esteticista corporal: 2

Estoquista: 5

Faturista: 2

Garçom: 1

Gerente de vendas: 1

Inspetor de equipamentos: 1

Manicure: 1

Marceneiro: 5

Marceneiro de móveis: 1

Mecânico de autos em geral: 2

Mecânico de manutenção de máquina industrial: 1

Mecânico de refrigeração: 2

Mecânico eletricista de automóveis: 1

Mecânico montador: 1

Meio oficial mecânico de ar condicionado: 1

Montador de máquinas: 2

Motofretista: 5

Motorista de caminhão: 5

Motorista entregador: 2

Operador de caixa: 1

Operador de lavagem de veículos: 4

Padeiro: 1

Pasteleiro: 1

Pedreiro: 2

Pedreiro de alvenaria: 1

Perfurador de poços artesianos: 2

Pintor de obras: 2

Planejador de processos (manutenção de ferramentas): 2

Polidor de metais: 1

Promotor de vendas: 1

Recepcionista atendente: 5

Recepcionista de hospital: 1

Recepcionista de hotel: 1

Repositor em supermercados: 2

Repositor de mercadorias: 4

Saladeiro: 1

Salgadeiro: 3

Servente de obras: 16

Soldador: 11

Supervisor de hospedagem: 1

Vendedor de plano de saúde: 2

Vendedor em domicílio: 2

Vendedor interno: 21

Vendedor pracista: 20

Vigilante: 12

Zelador: 1

Thaynara Mesquita é estagiária de jornalismo do convênio GJC/UniAraguaia