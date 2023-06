Super Barão oferta mais de 70 vagas de emprego em Goiânia

A rede de supermercados Super Barão oferta diversas vagas de emprego para as unidades de Goiânia. Ao todo, são 74 oportunidades para as funções de repositor, caixa, atendente de padaria, açougue, auxiliar de serviços gerais, dentre outras.



Para participar do processo seletivo, basta enviar currículo para o e-mail vagas@superbarao.com.br ou para o WhatsApp (62) 98255-5918 ou comparecer na sede administrativa do Super Barão, situada na Avenida Pedro Ludovico, na Cidade Jardim, de segunda a sexta-feira, às 8h30 e 14h.



As oportunidades são voltadas, também, para pessoas acima de 60 anos de idade. A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades para profissionais da faixa etária que desejam uma recolocação no mercado de trabalho.



Confira, abaixo, as vagas disponíveis:



Reposição - 35 vagas

Açougue - 10 vagas

Caixa - 10 vagas

Prevenção de perdas - 5 vagas

Padaria - 6 vagas

Auxiliar de serviços gerais - 8 vagas