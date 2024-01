Supermercado está com mais de 200 vagas de emprego abertas em Goiânia; veja como se inscrever

O início de 2024 traz novas oportunidades de emprego para quem está em busca de recolocação profissional. Uma rede de supermercados está com 215 vagas de empregos abertas para contratação imediata.

São vagas para operador de caixa, repositor de mercadorias e entre outras funções. Os salários variam entre R$ 1,4 mil e R$ 3,2 mil. As oportunidades são para trabalhar em Goiânia.

Os interessados devem comparecer à Central Mais Empregos, localizada na esquina da Avenida Araguaia com a Rua 15, no Centro de Goiânia, nesta quinta-feira (11) e sexta-feira (12), das 9h às 16h. A empresa informou que é preciso levar documentos pessoais com foto e comprovante de endereço.

Veja abaixo as vagas oferecidas pela rede de supermercados:

Repositor de mercadorias (45 vagas)

Operador de caixa (26 vagas)

Auxiliar de limpeza (20 vagas)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (18 vagas)

Açougueiro (10 vagas)

Padeiro (6 vagas)

Auxiliar de almoxarifado (1 vaga)

Copeiro (1 vaga)

Fiscal de prevenção de perdas (2 vagas)

Operador de câmaras frias (1 vaga)

Analista de Marketing (5 vagas)

Confeiteiro (1 vaga)

Analista de sistemas (2 vagas)

Técnico em Segurança do Trabalho (3 vagas)

Operador de empilhadeira (5 vagas)

Gerente de supermercado (11 vagas)

Fiscal de Loja (3 vagas)

Fiscal de Caixa (4 vagas)

Atendente de lojas e emrcados (9 vagas)

Encarregado de supermercado (6 vagas)

Conferente de logística (3 vagas)

Balconista (5 vagas)

Empacotador (4 vagas)

Marcador de preços (4 vagas)

Auxiliar de pessoal (1 vaga)