Surdos alegam que edital de concurso da Educação em Goiás não respeita acessibilidade

Professores surdos reclamam que o concurso publicado pela Secretaria Estadual de Educação de Goiás (Seduc) é inacessível para eles. De acordo com os profissionais, o edital em vigor, que oferece pouco mais de 5 mil vagas para professor nível III, não dispõe de banca especial para correção das provas de surdos e cegos, o que ensejaria na reprovação deles.

Uma professora surda, que não quis se identificar, afirma que a existência de uma banca especial formada por profissionais fluentes em Libras é essencial para dar acessibilidade aos surdos e cegos, uma vez que a língua de sinais difere da escrita tradicional da língua portuguesa.

“Na Libras a gente não flexiona o verbo. Para a Libras, isso está certo. Para a língua portuguesa, não. Aí, se o professor ou a banca que corrige a prova não souber disso, somos reprovados direto”, expõe.

O edital em questão é o de número 007/2022 e oferece 5.050 vagas com salários de até R$ 3,9 mil. Ele foi publicado inicialmente em 15 de julho e retificado posteriormente, em 12 de agosto, mas sem a inclusão da banca especial.

A reportagem apurou que o Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS), órgão vinculado à Seduc, chegou a solicitar a inclusão da banca especial. No entanto, em resposta, a Secretaria de Administração (Sead), pasta responsável pelos concursos, teria respondido que com base na lei estadual 19.587 de 2017, não havia possibilidade de fazer aditivos no edital após o início do período de inscrições - no caso em questão, 14 de agosto.

A reportagem entrou em contato com o Iades, instituto que realiza o concurso, que prometeu um retorno. O espaço segue aberto.

Nota Sead

É uma ação inédita no Governo de Goiás destinar, em um concurso público para professores, 38 vagas para profissionais intérprete e instrutor de libras, o que demonstra a valorização da educação inclusiva e destes educadores.

Não houve nenhuma manifestação relacionada às vagas para intérpretes e instrutores de libras durante o prazo previsto no edital para impugnações, que findou em 21 de julho de 2022.

Conforme o edital, todos os candidatos que concorrem a vagas neste concurso passarão pelas mesmas fases (prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos), com conteúdos específicos de acordo com o cargo selecionado.

A diferenciação ocorre ainda na prova de títulos. No caso dos candidatos às vagas de instrutor, será necessário apresentar certificação de proficiência em libras emitido pelo Centro de Atendimento aos Surdos (CAS) ou pelo Ministério da Educação (MEC).

Para intérprete de libras é necessário apresentar documento que comprove aprovação no Exame de Proficiência para o Ensino em Libras do MEC (PROLIBRAS).