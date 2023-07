TJ-GO abre 235 vagas de estágio; saiba como participar

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) abriu as inscrições para o processo seletivo de estágio para estudantes do ensino superior nas cidades de Aparecida de Goiânia, Catalão, Goiânia, Itumbiara, Planaltina e Trindade. As inscrições são de graça e devem ser feitas pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) até dia 8 de agosto.

São ofertadas 235 vagas mais cadastro de reserva para estudantes de Ciências Contábeis, Direito, Administração, Enfermagem, Design Gráfico, Publicidade, Arquitetura, Pedagogia, Museologia, Psicologia, Serviço Social, Informática, História, Estatística, Engenharia Elétrica, Jornalismo, Gestão de Recursos Humanos, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Fisioterapia.

O estágio terá carga horária de 5 horas diárias, exceto para estudantes com deficiência que será de 4 horas diárias. A duração do estágio é de até dois anos e os aprovados receberão bolsa-auxílio de R$1.050, mais auxílio-transporte.

O processo seletivo é composto por três etapas: inscrição e cadastramento do currículo; análise curricular de caráter eliminatório e classificatório; entrevista e/ou avaliação de habilidades de caráter eliminatório. A lista de aprovados será divulgada no dia 22 de agosto.

Clique aqui e confira o edital completo.