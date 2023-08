TJ-GO abre seleção para estágio com bolsa de R$ 1 mil; saiba como se inscrever

O Tribunal de Justiça de Goiás publicou edital para seleção de estagiários de nível superior para preenchimento de vagas imediatas e também para formação de cadastro de reserva. As inscrições vão até dia 25 de agosto e a realização da prova online está prevista para o período vespertino do dia 28 deste mês. Oportunidades contemplam diversos cursos de graduação e municípios goianos.

A seleção é feita, exclusivamente de forma online, pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). Para se inscrever, é só acessar o site da CIEE, em www.ciee.org.br.

As vagas são para aqueles regularmente matriculados e com frequência efetiva em cursos de ensino superior. A posição conta bolsa auxílio no valor de R$ 1050,00 e vale transporte diário de R$ 8,60. As posições são para um regime de 25 horas semanais, presenciais, no período vespertino. Vale ressaltar que o contrato tem duração máxima de dois anos.

O edital conta com vagas destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência e carga horária de 20 horas semanais. Além disso, existe reserva de 30% das posições para candidatos (as) negros (as) ou pardos (as). Todos os candidatos competem em igualdade de condições.

Para acessar o edital completo, basta clicar aqui. Resultado definitivo está previsto para dia 22 de setembro deste ano.