TJGO abre seleção para estagiários de nível superior e de pós-graduação

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) abriram processo seletivo para estágio de nível superior e pós-graduação. As inscrições, assim como as provas, serão realizadas de forma online e podem ser feitas até às 12h de 16 de agosto.

Para se inscrever, basta acessar o site do CIEE e clicar em “Inscreva-se”. A bolsa auxílio para os estágios de graduação é de R$ 1.050,00 e, para pós-graduação, é de R$ 3.550,00. Além da bolsa, os selecionados vão contar com auxílio-transporte no valor de R$ 8,60 por dia. Para as bolsas de nível superior, a carga horária é de cinco horas diárias. Já para as de pós-graduação, a jornada é de seis horas diárias.

O interessado deve ter mais de 16 anos, ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país, não ter sido exonerado do serviço público e não ocupar cargo em órgãos da administração pública.

Os estudantes devem estar regularmente matriculados, com frequência efetiva nos cursos vinculados ao ensino público ou particular nas Instituições de Ensino de nível superior. Além disso, devem estar cursando a partir do quinto período para os cursos de Direito e Psicologia, e a partir do segundo período para o curso de Gestão de Recursos Humanos. Para os demais cursos, é necessário cursar a partir terceiro período.

Cursos com vagas disponíveis

Direito

Administração

Arquitetura

Ciências Contábeis

Design Gráfico

Enfermagem

Psicologia

Engenharia Civil

Engenharia Mecânica

Engenharia Elétrica

Estatística

Fisioterapia

Gestão de Recursos Humanos

História

Informática

Jornalismo

Museologia

Pedagogia

Publicidade e Propaganda

Serviço Social

Pedagogia - Pós Graduação