Tribunal de Justiça de Goiás abre processo seletivo para estagiários; veja como se inscrever

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) abriu inscrições para estudantes de graduação e pós-graduação interessados em estagiar na instituição. Para se inscrever, é preciso se cadastrar no site do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee) até as 12h de quinta-feira (14). A prova será feita também online na terça-feira (19), de 12h às 17h.

Aos estudantes de graduação são oferecidas vagas em mais de 100 municípios goianos. O valor pago para os selecionados é de R$ 1.550 por mês, com jornada de trabalho de 5h diárias.

Já as oportunidades para a pós-graduação são somente em Goiânia e a bolsa paga para os selecionados é de R$ 3.550 por mês, com jornada de trabalho de 6h diárias. O auxílio-transporte pago para estudantes da pós e graduação é de R$8,60 por dia.

No processo seletivo serão reservadas 10% das vagas para pessoas com deficiência, que terão carga horária semanal de 20 horas. Candidatos negros também têm direito a 30% de vagas reservadas.

Prova

Para realizar a prova, o inscrito deve procurar a opção “acessar” no site indicado, entrar com a conta cadastrada no Ciee e depois clicar na página “meus processos”. Dentro dela, o candidato deve clicar em “opções” e, em seguida, em “fazer a prova”.

A prova é composta de 30 questões de múltipla escolha com conteúdos previstos no edital da graduação e no da pós-graduação. O candidato deve acompanhar por meio do site do CIEE todos os passos do processo seletivo até o período de realização da prova e divulgação dos resultados.

Selecionados

O resultado será divulgado no dia 17 de janeiro de 2024, e os selecionados devem ser chamados dentro do período de um a dois anos, a partir da publicação dos resultados. O período previsto para o estágio é de até dois anos, sem possibilidade de prorrogação, exceto para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Na tentativa de solucionar dúvidas ou dificuldades, o candidato pode entrar em contato com os responsáveis pelo processo seletivo por meio do e-mail eucandidato@ciee.ong.br. É preciso incluir o nome do processo seletivo e do candidato na mensagem.

Vagas disponíveis

Para os estagiários de graduação há vagas das seguintes áreas:

Direito

Administração

Psicologia

Serviço social

Pedagogia

Fisioterapia

Ciencias Contábeis

Arquitetura

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Estatística

Gestão de Recursos Humanos

História

Jornalismo

Museologia

Publicidade e Propaganda

Informática

Para os estagiários de pós-graduação há vagas das seguintes áreas:

Pedagogia

Direito